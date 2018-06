«Los Increíbles 2» és la millor estrena d'animació de la història dels EUA

La segona part de Los increíbles ja ha arribat als Estats Units i s'ha convertit en la millor estrena d'una pel·lícula d'animació al mercat nord-americà, aconseguint els 180 milions de dòlars en taquilla. Així, la nova cinta de Pixar ha superat Buscant a Dory, el film que mantenia aquest rècord amb 135 milions de dòlars a la taquilla. A més, a la resta de països en els quals ja s'ha estrenat, la pel·lícula dirigida per Brad Bird ha arribat als 51 milions de dòlars en taquilla. De manera que, fins ara i sense haver arribat a alguns mercats, com Espanya on arribarà el 3 d'agost, el film ha recaptat un total de més de 231 milions de dòlars a la taquilla mundial.