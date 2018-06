La música clàssica és la preferida pels fetus, segons revela un estudi

La música clàssica és la preferida pels fetus, per davant de la música tradicional i del pop-rock comercial, segons mostra un estudi realitzat pel centre internacional de reproducció assistida Institut Marquès. Segons recull aquest estudi, entre els temes favorits dels fetus destaquen Petita serenata nocturna, de Wolfgang Amadeus Mozart; la nadala Campana sobre campana i Bohemian Rhapsody, de Queen, que, encara que es tracta d'un tema pop-rock, provoca reaccions similars a les dels altres temes citats.

En aquest estudi, titulat Expressió facial fetal en resposta a l'emissió intravaginal de diferents tipus de música, els investigadors van avaluar els moviments de la boca i la llengua de 300 fetus d'entre 18 i 38 setmanes de gestació en resposta a 15 cançons de tres estils musicals diferents: clàssica (Mozart, Beethoven), tradicional (nadales, tambors africans) i pop-rock (Shakira, Queen).

Per a això, es va utilitzar un altaveu vaginal desenvolupat pel propi equip d'Institut Marquès, amb el qual els investigadors han demostrat que els fetus poden sentir a partir de la setmana 16 quan mesuren 11 centímetres «només si el so els arriba directament des de la vagina», tal com explica la directora de l'Institut Marquès, Marisa López-Teijón, qui apunta que «els fetus encara no poden sentir el soroll procedent de l'exterior».

En concret, l'estil musical que va provocar que un percentatge més alt de fetus mogués la boca va ser la música clàssica (84%), seguit de la tradicional (79%) i en tercer lloc el pop-rock (59%). Quant als fetus que van treure la llengua, de nou la música clàssica va ser l'estil que va aconseguir un percentatge més elevat (35%), per davant de la tradicional (20%) i el pop-rock (15%).