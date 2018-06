Passió pels cavalls i l'extravagància

La tradicional cursa de cavalls Royal Ascot és un dels esdeveniments més populars per a l'alta societat britànica, que hi demostra la seva passió per l'hípica i per l'extravagància. Amb 300 anys d'història, la competició eqüestre es converteix cada any en una passarel·la en la qual els grans protagonistes són els barrets, de totes formes, mides i colors, però com més extremats millor. Aquest any, la competició tenia l'al·licient que rebia per primera vegada la nova membre de la reialesa britànica, Meghan Markle, Duquessa de Sussex, que es va casar fa un mes amb el príncep Enric. Per a l'ocasió, l'exactriu nord-americana va triar un model força discret, lluny de les excentricitats de moltes dones i alguns homes (com el de la foto).