Un nou model matemàtic reprodueix en un ordinador la teoria d'Alan Turing

Científics del Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL) de Barcelona han aconseguit desenvolupar un nou model matemàtic que reprodueix en ordinador la teoria d'Alan Turing sobre com es formen els patrons en sistemes biològics. La investigació, que publica la revista Physical Review, és el primer article de l'equip de l'EMBL instal·lat a Barcelona i suposa una ampliació de la teoria original de Turing. El nou model matemàtic, que en part s'ha dut a terme al Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona, pot dilucidar si els patrons que hi ha en la naturalesa es regeixen pel model matemàtic de Turing i podria tenir aplicacions per crear teixits biològics amb enginyeria de laboratori. Turing va explicar com sorgeixen els patrons en la naturalesa amb la seva famosa teoria sobre la morfogènesi el 1952, en la qual va proposar que, per exemple, tant les ratlles d'una zebra, com la disposició dels dits o l'espiral que dibuixen les llavors d'un gira-sol estan determinades a través d'una interacció entre molècules que s'estenen a través de l'espai i interactuen químicament entre ells. Aquesta famosa teoria de Turing es pot aplicar des de l'astrofísica fins a la biologia.