La recuperació de l'economia fa augmentar la contaminació atmosfèrica

El nou cicle econòmic ha disparat l'ús dels combustibles fòssils i el 2017 s'ha convertit en l'any més càlid i sec des del 1965, segons l'informe anual de qualitat de l'aire d'Ecologistes en Acció. La confederació de més de 300 grups ecologistes d'Espanya va comunicar ahir que «més de 4,5 milions de persones a Catalunya, i més de 45 milions a tot l'Estat, van respirar aire contaminat el 2017».

L'informe denuncia que el 2017 s'ha produït un augment general dels nivells de contaminació per partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), diòxid de nitrogen (NO2), ozó troposfèric (O3) i diòxid de sofre (SO2), el segon des de l'inici de la crisi econòmica el 2008, cosa que explica el sensible empitjorament de la situació i que hi hagi més població i territori afectats.

Si es prenen els estàndards de la normativa espanyola i europea, més laxos que les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), «la població que va respirar aire contaminat per damunt dels límits legals va ser de 17,5 milions de persones, un 38% del total i mig milió d'afectats més respecte al 2016».

És a dir, dos de cada cinc espanyols van respirar aire que infringeix els límits que marca la llei i la superfície exposada a nivells de contaminació que danyen la vegetació va arribar a 296.000 km2, un 59% de l'Estat i 40.000 km2 més que el 2016.

Segons l'informe, Catalunya presenta dues zones amb una elevada contaminació, la primera és l'Àrea de Barcelona i el Vallès - Baix Llobregat, a causa de l'elevada intensitat del trànsit rodat, el transport marítim del Port de Barcelona i la important activitat industrial que suporta aquest territori. La segona és el Camp de Tarragona, especialment per les emissions del complex petroquímic i el transport marítim del port de Tarragona.