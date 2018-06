Amb So de Cobla torna enguany a Palamós

La segona edició del festival «Amb So de Cobla» de Palamós situa en un lloc central de la creació contemporània el so d'aquesta formació musical única al món. En la presentació, celebrada el passat 8 de juny, es va donar pas l'ex-conseller de Cultura de Catalunya, Lluís Puig -en connexió en directe des de Brussel·les- que en va ser un dels promotors. En la seva intervenció, Puig va desitjar tot l'ànim i encert als organitzadors i va afegir: «Som resistents, seguirem amb la cultura endavant».

L'estrena d'una nova producció (encàrrec del festival) liderada per l'acordionista Kepa Junkera, el qual en aquesta ocasió sumarà esforços amb la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona en el que vol ser un aprofundiment en el treball que el músic basc està desenvolupant d'ençà de la presentació, a principis d'aquest 2018, del seu àlbum FOK (Premi de la Crítica de l'Enderrock al Millor Àlbum de Folk); la presentació de l'espectacle Si són flors, floriran d'un nom clau del folk – fusió a Catalunya com és Marcel Casellas i la seva Cobla Catalana dels Sons Essencials i la producció de cloenda de la capitalitat de la Sardana de Figueres, Triple picat, en col·laboració amb la Jove Orquestra de Figueres, el Conservatori de Perpinyà i l'Orquestra i l'Esbart de Torroella de Montgrí, als quals s'hi suma la narració de l'actriu Cristina Cervià i els arranjaments i direcció musical del tenora Jordi Molina, són alguns dels noms propis del festival d'aquest 2018.

Amb So de Cobla, però, no oblida el vincle amb les efemèrides més importants del calendari i és per això que se suma a la celebració de l'Any Viladesau incloent en la seva programació el 18è Concert - Memorial Ricard Viladesau, amb les cobles La Principal de la Bisbal i Els Montgrins, que tindrà lloc el 8 d'agost a les 10 de la nit a l'Arbreda Municipal de Palamós i a manera de concert inaugural.

S'escau -a manera d'anècdota- que un dels directors del festival, el músic Adrià Bauzó, va ser deixeble directe de Viladesau i un dels seus alumnes més estimats. Bauzó justament va posar en valor la figura de Ricard Viladesau i va recordar que el genial tenora i compositor tindrà un pes específic en l'edició d'aquest any. «Ricard Viladesau era un savi, es mereix un homenatge de país, va portar la cobla a uns nivells increïbles, crec que el món cultural li deu aquest reconeixement». Bauzó va afegir: «Enguany hem apostat clarament per un festival de país, de territori, que reflecteixi el que considerem una autèntica tercera revolució en el món de la cobla».

La programació del festival es concentrarà del 8 al 12 d'agost, amb els espectacles Triple picat (9 d'agost al Teatre La Gorga); Kirineoc de Kepa Junkera i la Cobla Sant Jordi (10 d'agost al Parc del Convent dels Agustins); la proposta itinerant Sound fanfare de The Cobla Sound Fanfare i Si són flors, floriran de la Cobla Catalana dels Sons Essencials (11 d'agost al passeig de Mar) i l'exhibició de colles sardanistes del dia 12 d'agost a l'escenari del Passeig de Mar a càrrec de la Colla Dolç Infern de Lleida, la Colla Mirant al Cel de Sabadell i la Cobla Mediterrània.

Per als impulsors del projecte, Amb So de Cobla demostra que malgrat l'extens i divers mapa de festivals d'estiu ja existents a Catalunya, «encara hi ha buits i la música de cobla requeria, com va demostrar l'èxit de la primera edició, un marc propi i singular en aquesta atapeïda geografia de festivals». A banda dels concerts a Palamós, Amb So de Cobla també programà l'actuació de la Cobla Catalana dels Sons Essencials a Banyoles (13 de juliol), Figueres (26 de juliol) i Lloret de Mar (9 de setembre, sempre amb l'espectacle Si són flors, floriran) igualment repetirà la sessió de masterclasses d'instruments de cobla a l'Aula d'aprenentatge de Palamós ja entrat el nou curs, el 20 d'octubre, amb professors reconeguts com Xavier Torrent, Ivan Alcazo, Jordi Molina, Toni Gallart, Pep Moliner i Joan Druguet.

Amb un pressupost de 80.000?, la segona edició d'Amb So de Cobla presenta tots els espectacles i la formació de manera gratuïta excepte el concert de l'Agrupació Sardanista Costa Brava.



Aplec de Llançà



Les cobles Ciutat de Girona. Bisbal Jove i Baix Empordà interpretaran aquest diumenge davant la capella de la Pineda del Port les sardanes en el 46è Aplec de la Sardana en sessions de matí i tarda. Cal destacar l'estrena de la sardana de Jaume Cristau: La sardana de can Saula, dedicada a una família de població que sempre ha col·laborat en els actes de cultura popular catalana i les sardanes.



Aplec de Tolosa

de Llenguadoc

La població Occitània de Tolosa de Llenguadoc, el diumenge dia 24, celebra el seu 67è Aplec. En aquesta població hi ha un casal català, molt actiu. El 39 amb la retirada i anys després molts dels que pogueren deixar els camps de concentració es van instal·lar en aquesta localitat i han servat ells i llurs fills i nets la personalitat de Catalunya, com hem dit fa 67 anys que celebren l'Aplec i a més destaquem que en el curs de l'any promouen molts activitats.

Aquest any tindrà com a marc, el Jardí de plantes. Les sardanes començaran el matí a les 10 i a la tarda a les 3 amb les cobles Tres vents i Nova Germanor



Aplec de Perpinyà



A la passejada d'Arísdies Malloll, de Perpinyà hi haurà , diumenge que ve, l'Aplec de Perpinyà, amb la col·laboració de les cobles: La Principal del Rosselló i Mil·lenària amb ballades matí i tarda.



«Manifestació»



S'estrenà, la sardana Manifestació de Joan Barcons. La sardana conté diferents tonades reivindicatives que es canten a les manifestacions i ha estat enregistrada en un disc en versió instrumental i en versió «cridada», és a dir, que compta amb els cants que s'hi fan. El compositor d'aquesta sardana cedeix els drets d'autor a la «caixa de solidaritat pels presos polítics» i per això s'ha enregistrat de manera altruista tant per l'autor, com per la Cobla La Principal del Llobregat, el cor de manifestants, l'estudi i el tècnic de so.

La Confederació Sardanista de Catalunya comunica dues coses:

1. Que disposem d'aquest nou CD al preu simbòlic de 2?. Per tal de col·laborar amb aquesta iniciativa el podeu comprar a la Casa de la Sardana de Barcelona.

2. Us animem a programar aquesta sardana a les vostres ballades i aplecs, sabedors que els drets d'autor que es recullin aniran en benefici de les famílies dels presos. Si voleu les partitures les podeu demanar CSC.



Banyoles



Recordeu que el proper dissabte dia 30, a Banyoles un cop finalitzat l'Aplec es ballarà una sardana al voltant de l'estany, per demanar la llibertat dels presos polítics catalans. Es necessiten 6.0000 sardanistes.