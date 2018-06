El solstici d'estiu dels Aymara

Ahir, 21 de juny, es va produir el solstici d'estiu i es va entrar per tant en aquesta estació; un esdeveniment que és objecte de celebracions arreu del món. A casa nostra, les més populars es traslladen a la revetlla de Sant Joan, que se celebrarà la nit de dissabte, però en altres cultures es dona molta més importància al moment exacte del solstici. És el cas dels indígenes Aymara, de Colòmbia, per als quals aquesta jornada, també coneguda com Dia del Sol, és molt remarcable, perquè els permet posar-se en contacte amb les energies de la Pacha Mama (la Mare Terra) i el cosmos. Per celebrar-ho, habiliten més de dos-cents llocs sagrats on es porten a terme cerimònies com la de la imatge, en les quals a més es reben els primers raigs del sol amb les mans esteses per donar gràcies a la Pacha Mama i renovar-se.