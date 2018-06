Roses acollirà el primer curs d'Arqueologia Medieval i Moderna

Roses acollirà el pròxim mes de juliol el I Curs Internacional d'Arqueologia Medieval i Moderna Ciutadella de Roses, organitzat per la Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Roses. El curs tindrà lloc entre els dies 2 i 20 de juliol a la vila medieval de Roses, al recinte de la Ciutadella i té per objectiu la formació en l'àmbit de l'arqueologia medieval i moderna, combinant les tasques de l'arqueologia de camp (excavació, registre, planimetria...), amb el treball de laboratori i l'estudi de materials (neteja, classificació, dibuix...), segons ha explicat en una nota de premsa l'Ajuntament de Roses.

La zona d'excavació se centrarà en el descobriment del carrer Major de la població, el principal carrer de la vila medieval de Roses, que lligava la zona del port amb el monestir de Santa Maria i travessava de sud a nord la població.

El treball pràctic es complementarà amb tot un seguit de conferències relacionades amb els estudis de l'urbanisme medieval, realitzades per reconeguts experts. En el curs d'enguany la temàtica de les conferències versarà entorn de l'urbanisme de les viles i ciutats medievals i les seves traces arqueològiques.

A més, durant el curs, els alumnes realitzaran tot un seguit de sortides a alguns dels espais i jaciments d'època medieval més emblemàtics del territori nord-est de Catalunya, acompanyats per experts en la història i el patrimoni de cadascun d'ells.

El curs s'adreça a estudiants universitaris d'arqueologia i en aquesta primera edició hi participaran estudiants d'universitats catalanes, franceses i italianes.

La direcció del curs és responsabilitat del dr. Josep Burch i Rius, director de la Càtedra, i la direcció tècnica és responsabilitat del dr. Lluís Palahí Grimal.



Campus de la UdG per a joves

D'altra banda, la Universitat de Girona (UdG) obrirà els propers dies les seves portes a estudiants de secundària i batxillerat amb l'objectiu que se submergeixin en el món de la recerca. Més d'un centenar de nois i noies participaran en diferents propostes que els permetran descobrir el vessant científic de la institució.

Aquest mateix dilluns arrenquen dues activitats: la 8a edició del Campus PreBAT i la 3a edició del Campus d'Estiu de Màgia i Ciència, que finalitzaran el 29 de juny. El Campus PreBAT està adreçat a estudiants que han finalitzat 4t d'ESO. La iniciativa té la finalitat de despertar vocacions científiques a través d'activitats pràctiques relacionades amb els diferents àmbits de coneixement de la UdG. El campus ofereix als 40 participants una estada de cinc dies repartits entre els tres campus –Barri Vell, Centre i Montilivi– i el Parc Científic i Tecnològic.

El 3r Campus d'Estiu de Màgia i Ciència, organitzat per la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital (C4D), rebrà un grup de setze nois i noies de 16 a 18 anys que descobriran com amb la màgia es pot ensenyar i aprendre ciència, i com la ciència permet entendre la màgia. Ho faran de la mà d'un equip de professors coordinats per Miquel Duran (UdG) i Fernando Blasco (Universidad Politécnica de Madrid) i amb professors com el coordinador del Programa de Suport al Professorat de Física d'Irlanda, Paul Nugent, i el mag Jordi Duran.

El Jove Campus de Recerca arribarà a la 11a edició del 2 al 13 de juliol. Aquesta iniciativa de la Universitat de Girona és un dels primers campus de recerca jove de les universitats catalanes. Els participants seleccionats provenen de totes les comarques de la demarcació de Girona, Osona i Maresme. El campus s'adreça a persones que hagin finalitzat 1r de Batxillerat i ha omplert les 60 places disponibles. L'objectiu és posar recursos a l'abast dels estudiants que els permetin introduir-se en el món de la recerca i els faciliti, un cop conclòs el campus, avançar amb solidesa en el seu treball de recerca.

Finalment, del 16 al 20 de juliol, el Centre d'Investigació en Robòtica Submarina (CIRS) organitza la 6a edició del Campus PRESUB adreçat a 20 estudiants de 3r i 4t d'ESO interessats en l'enginyeria, la tecnologia i la robòtica submarina. El campus es desenvoluparà al Parc Científic i Tecnològic i fomentarà els valors positius de l'enginyeria i la cultura de l'esforç.