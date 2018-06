Descobreixen que un tipus de papallona que fa la mateixa ruta que les aus migratòries

Un equip d'investigadors de l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE-CSIC-UPF) de Barcelona han descobert que la papallona Vanesa cardui fa el mateix recorregut que algunes aus migratòries i recorre cada any 12.000 quilòmetres, travessant dues vegades el Sàhara, en un circuit migratori circular. Segons la investigació, que publica la revista Biology Letters, el circuit migratori d'aquesta papallona, que liba en els cards i per això és coneguda com a «papallona dels cards», és el més llarg de tots els qui es coneixen entre les papallones.

En un estudi publicat fa un any i mig, els investigadors de l'IBE van demostrar que a final d'estiu la papallona dels cards emprenia un viatge des d'Europa fins a l'Àfrica tropical, travessant el mar Mediterrani i el desert del Sàhara. El destí de les poblacions que colonitzaven l'Àfrica tropical era, a partir de llavors, incert.

«Quedava el dubte de si els descendents de les papallones que arribaven a l'Àfrica tropical emprenien noves migracions de retorn i constituïen, per tant, un cicle migratori regular», ha explicat Roger Vila, autor de l'estudi. «La nostra principal hipòtesi era que tornaven cap a Europa a l'inici de la primavera travessant de nou el Sàhara», ha assenyalat.

Per confirmar aquesta hipòtesi, els investigadors van estudiar l'origen de les papallones que a l'inici de la primavera arribaven a la regió mediterrània, i ho van fer a partir de mostres obtingudes al Marroc, Andalusia, Catalunya, Creta, Egipte i Israel.