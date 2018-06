Will Ferrell escriurà i protagonitzarà per a Netflix una pel·lícula sobre Eurovisió

Will Ferrell escriurà i protagonitzarà per a Netflix una pel·lícula sobre el Festival d'Eurovisió, una comèdia sobre el popular concurs internacional de música sorgit el 1956 i que, als Estats Units, continua sent un exòtic fenomen. Segons informa la revista Deadline,

El còmic i guionista coescriurà la cinta al costat d'Andrew Steele, amb qui ja va treballar a Casa de mi padre i Adopción peligrosa. Ferrell va viatjar fins a Lisboa el passat mes de maig per assistir al concurs i va revelar que n'ha estat un gran admirador des que la seva dona, de nacionalitat sueca, l'hi va descobrir el 1999.

Aquest any, fins a 43 països, entre els quals hi havia Austràlia, van competir a la capital portuguesa pel premi que, finalment, es va endur la israeliana Netta interpretant la cançó Toy. ABBA, guanyador el 1974 per Suècia, i Céline Dion, guanyadora el 1988 per Suïssa, es troben entre els exconcursants que van forjar reeixides carreres a tot el món després dels seus triomfs al festival.

Aquesta serà la segona pel·lícula de Ferrell per a la plataforma Netflix després del llançament el mes passat de Ibiza, protagonitzada per Gillian Jacobs. La plataforma s'ha endinsat en el cinema de comèdia amb una sèrie de fitxatges que inclouen estrelles com Adam Sandler, Chris Rock, Amy Schumer i Jerry Seinfeld.

L'última aparició de Ferrell en pantalla va ser a Dos padres por desigual i el seu pròxim treball serà Holmes & Watson, una versió còmica de les novel·les d'Arthur Conan Doyle, protagonitzada per John C. Reilly i Ralph Fiennes.