Un estudi revela que els gestos serveixen per aprendre millor les segones llengües

Investigacions realitzades pel Grup d'Estudi en Prosòdia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) revelen que els tons i l'entonació de segones llengües s'aprenen millor amb gestos. La UPF ha explicat que el Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP), liderat per la investigadora de l'ICREA del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge Pilar Prieto, ha comprovat a través de dos estudis com els gestos poden ajudar a millorar l'aprenentatge.

Els estudis han estat publicats en la revista Studies in Second Language Acquisition i es basen en dues proves diferents: la primera amb la participació d'estudiants parlants de xinès mandarí, de la Universitat de Xi'an (Xina), als qui «se'ls va proposar que aprenguessin tres patrons d'entonació de nivell bàsic d'espanyol». La meitat dels participants (grup control) van rebre entrenament d'entonació sense utilitzar gestos de tonalitat, l'altra meitat va rebre la mateixa formació però amb gestos de tonalitat, utilitzant les mans imitant l'entonació (grup experimental) i els investigadors van tenir en compte i van mesurar les habilitats musicals dels participants (melodia, tonalitat).

Els resultats apunten que el grup experimental millorava significativament en l'aprenentatge de l'entonació de castellà i, malgrat que aquells amb habilitats musicals fortes tenien avantatges, els participants amb habilitats musicals més febles es van beneficiar en major mesura de l'observació dels gestos de tonalitats.

La segona prova va consistir en dos experiments realitzats per 106 participants sense coneixements previs de xinès mandarí: una tasca d'observació i una de producció de tons i paraules xineses utilitzant gestos de tonalitat en una sessió d'identificació de tons i d'aprenentatge de paraules. Els resultats han mostrat l'efecte positiu d'una sessió d'entrenament amb observació de gestos de tonalitat per comparació a una sessió d'entrenament sense aquesta, i els beneficis de produir gestos per comparació a només observar-los i repetir les paraules en veu alta.

Segons els investigadors, «tant les tasques de percepció com les de producció amb gestos de tonalitat es poden considerar com a estratègies d'aprenentatge beneficioses per a les etapes inicials».