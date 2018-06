La moda de bany protagonitza la jornada inaugural de la 080

La passarel·la de moda 080 Barcelona Fashion va donar ahir el tret de sortida al Club Patí Vela Barcelona, al moll de la Marina, amb les desfilades de les col·leccions de bany de Guillermina Baeza i de Como un pez en el agua. Per primera vegada en la seva història, la 080 ha dedicat un espai exclusiu a la moda de bany i ha traslladat les seves desfilades des del recinte modernista de Sant Pau a la platja de la Barceloneta, inaugurant l'anomenada 080 Barcelona Fashion Beach, amb la qual, segons va declarar el seu director, Miquel Rodríguez, «volem consolidar la presència de la moda de bany a la passarel·la».

La dissenyadora Guillermina Baeza manté amb la seva nova col·lecció primavera/estiu 2019 Harmony, creativity, elegance la màxima que sustenta la seva filosofia: «el bany i la llenceria no són mers accessoris». La dissenyadora posa el punt de mira en els cossos esculpits inspirant-se en l'esport i l'art, i utilitza el blanc i negre en banyadors i biquinis per ressaltar les formes del cos, així com altres tons com els blaus, els morats i els taronja.

De la seva banda, la marca «Como un pez en el agua» també segueix fidel a la seva essència amb peces artesanes i exclusives que s'allunyen dels teixits sintètics i elabora les seves cuidades peces de bany amb cotó. El color i l'estil festivaler van donar la nota en la seva col·lecció «Splashdance!», en què s'aposta per una coreografia de banyadors i biquinis colorits acompanyats de vestits, faldilles i pantalons «a l'estil 'Disco Party'».



Reptes per al sector

La inauguració oficial va tenir lloc a la tarda al recinte modernista Sant Pau, que es mostra com a seu consolidada de la 080 Barcelona Fashion i que acull la resta de desfilades i grans actes de la passarel·la. La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, que va ser l'encarregada d'obrir el certamen, va expressar que l'avanç de la tecnologia i els models productius fan que «tinguem per davant molts reptes com a sector, com a govern i com a consumidors». Així, Chacón va apel·lar els consumidors que donin prioritat al consum en marques que fomentin valors com «l'economia circular, la sostenibilitat mediambiental i la producció local».

Al llarg de la tarda van tenir lloc al recinte les desfilades d'Oscarleon, Lebor Gabala i Miquel Suay, tres firmes ja conegudes en aquesta passarel·la, i va tancar la jornada la marca TCN en un dia en el qual la moda femenina va cobrar un gran protagonisme.

D'altra banda, al llarg de tota la setmana desfilaran marques i dissenyadors com Killing Weekend, Krizia Robustella o Lola Casademunt, i tindran lloc les diferents activitats paral·leles del vessant de negocis de la trobada com el 080 Investor Day, el Texmeeting by TEXFOR i el showroom.

El certamen acabarà amb el tradicional lliurament de premis dijous que ve i posarà la nota final apostant pels joves talents amb la desfilada de divendres dels estudiants d'últim curs d'algunes escoles de moda de la ciutat.