Aconsegueixen eliminar cèl·lules tumorals latents causants de recaigudes

Un grup d'investigadors del Vall d'Hebron Institut d'Oncolgoia (VHIO) ha descobert el mecanisme que inhibeix les cèl·lules tumorals latents que en alguns càncers causen les recaigudes en pacient aparentment curats. Són cèl·lules que pel seu estat de latència no moren amb els tractaments actuals però que poden ser «llavor» d'un nou càncer o una metàstasi anys després ja que conserven tota la seva «malignitat». Així ho ha explicat Héctor G. Palmer, investigador principal del grup, que ha detallat que ja s'ha començat a treballar en el disseny de nous medicaments que podran inhibir aquest factor o mecanisme i per tant, eliminar també les cèl·lules dorments dins dels tumors.

Palmer ha explicat que tot i que un tumor pugui créixer, sempre hi ha unes cèl·lules que decideixen no multiplicar-se i per tant, quedar-se «en hivernació». Són cèl·lules majoritàriament indetectables que romanen a l'organisme.