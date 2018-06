Els dissenyadors més joves llueixen a la 080 Barcelona

La tercera jornada de la passarel·la 080 Barcelona Fashion va obrir ahir amb la desfilada de diversos joves dissenyadors que s'estrenen en el certamen, com és el cas de Killing Weekend o Z1, i amb les propostes de la jove firma AMT o la ja consolidada Red Point. La primera a desfilar va ser Killing Weekend, que va posar sobre la passarel·la la seva pròpia història amb la travessia dels seus dissenyadors un any per l'Índia en un viatge de recerca del propi ser i de la identitat espacial i temporal.

Així, Killing Weekend va debutar a la 080 amb la col·lecció Orígenes, que fa transcendir la mirada urbana per dirigir-la a la vida quotidiana, cosa que li dona l'oportunitat d'entrellaçar textures, teixits, missatges i fotos. La innegable presència de l' streetwear en aquesta edició de la 080 es manifesta aquí amb peces lleugeres com vestits, samarretes amples i pantalons tipus leggins acompanyades d'accessoris com estoretes de ioga, sandàlies, xancletes, maxibosses i ronyoneres que afegeixen un aire desenfadat.

Z1 va ser una altra de les estrenes a la passarel·la a la tercera jornada del 080, la marca dels joves Beatriz Ferrer i Matteo de Meo, que presentava una primera col·lecció de streetwear amb dessuadores, bombers i samarretes amb una ruta unisex que, segons van declarar, «no l'hem pensat per armar un discurs concret», sinó que «simplement, volem que sembli natural». Amb el concepte negatiu que dona nom en anglès a la col·lecció, «no ens referim a res relacionat amb el negatiu», va indicar Ferrer, «sinó en el concepte relatiu al revelat fotogràfic», un procés en el qual apareix un degradat de colors entre negres, grisos i blaus que els dissenyadors fan servir a Negativity.

Per la seva banda, a la col·lecció Belleza natural de la firma de roba bany Red Point, els piquets i els colors cridaners van ser els reis de la desfilada acompanyats de pameles vistoses en un intent de transmetre la vivesa sense perdre el seu particular esperit artesà. Amb aquesta col·lecció, la firma vol ressaltar les característiques pròpies i identitàries de tota mena de dones per a establir un punt de diferenciació i exclusivitat en la seva bellesa natural, cuidant al màxim els detalls per a propiciar l'autenticitat de l'estil propi.

Finalment, la firma AMT ha aprofitat l'exotisme de les illes Açores per crear la seva col·lecció «Saudade», un terme portuguès que al·ludeix a un sentiment pròxim a l'enyorança i la malenconia que busca reflectir a les peces. Amb l'ús de teixits de cotó reciclat i patrons multiposicionals, la marca intenta desentranyar l'esperit versàtil i romàntic de l'illa usant peces com vestits vaporosos, camises i conjunts de tons suaus i selvàtics que recreen un imaginari de vacances d'oci i exploració sota el sol.