Un estiu perfecte per visionar perseides i constel·lacions: consulta el calendari

L' estiu arriba trepitjant fort pel que fa a l'astronomia. Els propers mesos es convertiran en un autèntic espectacle si centrem les nostres mirades en el firmament.



Aprèn a veure les constel·lacions



Del 21 de juny al 23 de setembre es podran veure determinades constel·lacions. Així, al voltant de l'estrella Polar es veuran al llarg de la nit Cassiopea, Cefeu, el Cigne, el Drac i les dues Ósses.

D'est a oest es podran apreciar Pegàs, l'Àguila, la Coronal Boreal i la Cabellera de Berenice, mentre que prop de l'horitzó es veuran al llarg de la nit algunes de les constel·lacions zodiacals, de la Verge a Aquari, aquesta última ja prop de l'alba.

Entre les estrelles més brillants visibles en aquesta època destaquen les que constitueixen el 'triangle de l'estiu': Altair (a l'Àguila), Deneb (al Cigne) i Vega (a la Lira).



Any ideal per veure les perseides



També a l'estiu es produeixen les pluges de meteors més intenses. D'una banda, les 'delta Aquàrides', que arriben al seu màxim ritme al voltant del 30 de juliol, i les populars 'Perseides', que arriben al seu màxim al voltant del 12 d'agost, gairebé coincidint amb la lluna nova, el que garantirà un cel fosc durant tota la nit i, per tant, que aquest any sigui excel·lent per observar-les.

Eclipsis d'estiu



Segons informa l'Observatori Astronòmic Nacional (OAN), durant aquest estiu es produiran 3 eclipsis: dos parcials de Sol el 13 de juliol i el 11 d'agost, i un altre total de Lluna el 27 de juliol.

L'eclipsi parcial de Sol del 13 de juliol serà visible al sud d'Austràlia i la costa antàrtica. Després vindrà un eclipsi total de Lluna el 27 de juliol, que serà visible a Sud-amèrica, Europa, Àfrica, Àsia i Oceania, i que es podrà veure també des d'Espanya.

L'11 d'agost es produirà un eclipsi parcial de Sol, que serà visible al nord d'Europa i el nord-est d'Àsia.



Visionats durant l'estiu



Durant tot l'estiu, Venus i Júpiter seran visibles al capvespre, mentre que Mart començarà l'estació sent visible a l'alba, i a finals de juliol serà visible tota la nit, passant a veure al vespre al començament del mes d'agost. Saturn serà visible durant tota la nit al començament de l'estiu, passant a ser visible al vespre al mes de juliol.

Pel que fa a les fases de la lluna, la primera lluna plena de l'estiu s'ha donat aquest 28 de juny, sent les dues següents el 27 de juliol i el 26 d'agost. Les llunes noves de l'estiu ocorreran el 13 de juliol, el 11 d'agost, i el 9 de setembre.