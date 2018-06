Investiguen l'efecte dels aerosols en la qualitat de l'aire de l'Antàrtida

Investigadors de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i de la Universitat de Saragossa estudiaran la qualitat de l'aire a l'Antàrtida com a element clau per conèixer els efectes que els aerosols atmosfèrics produeixen en la salut i en el clima. Jorge Càceres, de la Universitat Complutense, i Jesús Anzano, de la Universitat de Saragossa, són els investigadors principals d'aquest projecte finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, segons ha informat en un comunicat la Complutense.

Els investigadors volen conèixer la influència dels aerosols atmosfèrics sobre els ecosistemes, que causen canvis en l'acidesa de la pluja o l'eutrofització de les aigües; i poden influir en el procés d'enriquiment excessiu en nutrients dels ecosistemes aquàtics, que dóna lloc a desenvolupaments anormals de biomassa, algues, etc, el que altera certes condicions, com l'arribada de la llum.

Altres efectes dels aerosols presents a l'atmosfera són el deteriorament dels materials de construcció o la disminució de la visibilitat en situacions concretes. Sense oblidar que danyen la salut.

Aquest projecte, que sorgeix d'una col·laboració entre ambdues universitats té com a objectiu l'estudi atmosfèric a la regió Antàrtica mitjançant captadors i la incorporació de noves tècniques d'anàlisi com és l'espectroscòpia d'emissió induïda per làser.

Es tracta d'«un repte de la comunitat científica» perquè és la primera vegada que es tracta d'establir la distribució mineral a l'Antàrtida, que pot ser molt interessant per a estudis d'interpretació en els desglaços. A més, quantificarà l'efecte climàtic dels aerosols en unes condicions d'heterogeneïtat espacial i temporal.