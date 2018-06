Navona publicarà en català la polèmica novel·la «Fariña»

La novel·la Fariña, de Nacho Carretero, sobre el narcotràfic gallec, serà publicada en català en la nova col·lecció Navona_Reporters. L'Audiència de Madrid va decidir aixecar el passat dia 22 el segrest del llibre, editat per Libros del KO, ordenat de forma cautelar el març passat per una jutge de Collado Villalba (Madrid) a petició de l'exalcalde d'O Grove (Pontevedra) José Alfredo Bea Gondar, qui havia demandat l'escriptor i l'editorial per suposada vulneració del seu dret a l'honor. A través de testimonis directes, Carretero, segons l'editorial, «retrata minuciosament un paisatge criminal amb freqüència subestimat».