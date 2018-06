Troben una proteïna clau en la formació de neurones de memòria

Investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona han descobert que una proteïna, la NEK7, regula la correcta formació de neurones a l'hipocamp, regió del cervell associada a la memòria. En el seu treball, que ahir publicava la revista Nature Communications, els investigadors, liderats per Jens Lüders (IRB) i amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC), han descobert que la proteïna NEK7 regula la formació de neurones, ja que és necessària per al creixement i ramificació de dendrites i per a la formació i morfologia de les espines dendrítiques.

Encara que els científics coneixien que durant la divisió cel·lular, NEK7 regula els microtúbuls i els centrosomes, unes estructures que ajuden a separar els cromosomes durant la mitosi, fins ara mai havien vist una funció d'aquest gen a les neurones.

Els microtúbuls són diminuts filaments que es contrauen, s'allarguen, s'agrupen i es doblen, segons els requisits de la cèl·lula, i participen en mobilitat cel·lular, divisió cel·lular i transport intracel·lular, entre d'altres funcions. Els científics han utilitzat models in vitro i in vivo per mostrar que NEK7 és important perquè es formin correctament les neurones de l'hipocamp. Quan els investigadors van reduir els nivells de NEK7, les dendrites (protuberàncies de les neurones) eren més curtes i generaven menys i pitjors estructures sinàptiques.

Tot i que encara es desconeixen les conseqüències derivades de la malformació de les neurones de l'hipocamp, la deficiència de NEK7 resulta en un fenotip animal complex, que suggereix que té més rols, possiblement també en altres regions del cervell.