André Léon Talley reivindica a la 080 la diversitat i les talles grans en la moda

André Léon Talley, exeditor de Vogue USA i llegenda del món de la moda, va llançar ahir un missatge a favor de la diversitat i les talles grans en el marc de la 080 Barcelona Fashion, que li va rendir homenatge. Al recinte modernista de Sant Pau, que acull la 080, es va projectar el documental sobre la seva vida i reeixida trajectòria en el món de la moda, titulat The Gospel According to André. Talley, acompanyat per Eugenia de la Torriente, directora de Vogue a Espanya, va mantenir un col·loqui amb els assistents a la projecció en el qual va remarcar la importància de la representació de tota mena de persones i cossos en el món de la moda. «Hi ha d'haver models de talles grans i transgènere. La cultura és evolutiva i la moda no és una excepció», va assenyalar en aquest sentit Talley. L'exeditor es va mostrar agraït als seus orígens afroamericans, que considera una de les claus del seu èxit, ja que mai oblida d'on prové «per molt que hagi viscut el glamur», ja que la seva fe «en Déu i en els seus avantpassats» li han permès «navegar i triomfar» al llarg de la seva carrera.