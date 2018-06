Manada: la paraula és bestial. La paraula és violenta. L'arrel de «violenta» és del llatí «vis», força. Els francesos han guardat de més a prop les arrels llatines. A un cargol- d'aquests de ferro- li diuen «vis». I «un tour de vis» és una cargolada de violència.

El poble l'ha qualificat de «manada»: una bestialitat. L'opinió pública reacciona amb espontaneïtat i força. Però sempre és oportú aprofundir en els conceptes, les seves estructures, les circumstàncies, la complexitat dels problemes i la descripció positiva de les virtuts. Com sempre, torno a la Summa de Sant Tomàs. Ell mateix hi convida Aristòtil i aporta textos bíblics. És curiós observar que la paraula «castedat» també té un significat d'un aspecte de violència. L'aspecte de virtut de la castedat consisteix en què el seu ús sigui, com diu Sant Tomàs, «quelcom racionalitzat», una donació humanitzada.

La sexualitat clama per la racionalitat, per esdevenir més que genitalitat. És l'ànima la que és casta, és l'ànima que estima, però la matèria de la castedat està en el cos. Quanta més dosis d'esperit hi ha en el cor d'una persona, més capaç és de donar a la seva relació corporal un sentit profundament constructiu. Deixar el cos al vent de la passió, sense poder argumentar que és raonable, és deshumanitzar el sexe. Les «manades» no construeixen res, la prostitució és pura materialitat, l'adulteri se sol iniciar amb una trampa afectiva. L'absència de la castedat és el funcionament purament corporal del sexe. Un sexe que només és sexe. I que té una protecció necessària que és el pudor.

Sant Tomàs cita Sant Agustí: «S'ha de parlar del pudor», perquè el pudor pertany també a la castedat. És un forma de maduresa de la persona, un saber cercar la bellesa, mostrar-la, ser elegant amb una moda intel·ligent que faciliti un tracte humà, que no sigui provocativa, i portar el missatge del propi respecte i del propi amor, en una seguretat que no es refiï de la química.