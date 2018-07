Unes 200 persones es van manifestar ahir pels carrers de Pamplona per demanar uns Sanfermines «lliures de maltractament animal» i reivindicar que les persones «es poden divertir sense necessitat que ningú pateixi». La marxa, organitzada per Llibertat Animal Navarra, va sortir de la plaça del Castillo de la capital navarresa encapçalada per una pancarta amb el lema «No em deixis sol».