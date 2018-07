El món celebra mirant al cel el Dia de l'Asteroide

Països de tot el món, entre ells Espanya, han celebrat aquesta setmana centenars d'esdeveniments i xerrades que han reunit científics i experts en asteroides amb motiu del Dia de l'Asteroide, que es va celebrar ahir.

Aquesta efemèride va ser designada per les Nacions Unides en record a l'asteroide de 40 metres que el 30 de juny de 1908 va caure a Tunguska (Sibèria) i va destruir una superfície de bosc de la grandària de l'illa de Gran Canària. Aquell va ser l'impacte més important en la història recent de la Terra, per la qual cosa aquesta efemèride se celebra per conscienciar el públic de tot el món sobre l'amenaça i les oportunitats que ofereixen els nombrosos cossos rocosos que travessen l'espai.

Cada any, l'organització Asteroid Day, cofundada en 2014 per l'astrofísic i guitarrista de Queen Brian May, el president de B612 Danica Remy, l'astronauta de l' Apol·lo 9 Rusty Schweickart i el cineasta Grig Richters, transmet en viu a tothom un complet programa que reuneix astronautes, estrelles del rock i científics, en el qual a més de conscienciar sobre la vulnerabilitat de la Terra a l'espai, es descriuen solucions contra aquestes roques errantes.

A més, tenen lloc centenars de celebracions regionals en les quals, fins ara, han participat 78 països amb concerts, esdeveniments comunitaris, xerrades i molt més.

Els esdeveniments del Dia de l'Asteroide són produïts independentment per agències espacials, universitats, centres de ciència, planetaris, observatoris, museus, escoles, teatres, biblioteques, governs locals i altres organitzacions.

L'Agència Espacial Europea va participar en l'esdeveniment públic d' infoentreteniment divendres a la Universitat Tècnica de Darmstadt, on es es va parlar del telescopi «ull de mosca», en construcció, l'objectiu del qual és l'asteroide binari Didymos.

A Catalunya, la Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès va oferir una jornada temàtica amb experts sobre asteroides com Josep Maria Blat-Rodríguez, de l'HISSI-CSIC-IEEC; Jordi Lorca, de l'UPC; Mar Tàpia, de l'IEGEF-IEC i Carles Schnabel, d'AASabadell.