La Unesco reconeix la Medina Azahara de Còrdova

El jaciment de Medina Azahara és des d'ahir, finalment, Patrimoni Mundial de la Unesco. La ciutat ideal que Abderramán III va somiar per a la seva estimada Azahara –segons la llegenda de la qual reneguen els arqueòlegs–, ha sumat a la seva singular història de segles el reconeixement de la Unesco, que va prendre la decisió ahir al matí a Al-Manama (Baréin).

Amb aquesta declaració, Còrdova es converteix en l'única ciutat del món amb quatre llocs Patrimoni Mundial i Espanya se situa com a tercer país del món i segon d'Europa amb més llocs inscrits (46), només per darrere de la Xina i Itàlia.

En els últims sis anys, Espanya ha aconseguit proposar per a Patrimoni Mundial dos únics béns, i els dos són andalusos: el Lloc dels Dòlmens d'Antequera (Màlaga) i, aquest any, la Ciutat Califal de Medina Azahara.

La ciutat palatina obrirà les seves portes avui a tots els visitants per celebrar aquest reconeixement. «Tècnicament la candidatura era la més sòlida», assenyala Alberto Montejo, actual director del complex arqueològic. Aquesta distinció reconeix el singular valor arqueològic i històric de la ciutat palatina, i també és un impuls per al desenvolupament de les recerques en les properes dècades. «Aquesta ciutat té 115 hectàrees d'extensió i només està excavat el 10%»,va explicar Montejo.



Reaccions de la declaració

El president del Parlament andalús, Juan Pablo Durán, va celebrar in situ que el «somni» de la declaració del conjunt arqueològic de Medina Azahara com a Patrimoni Mundial «s'hagués fet realitat» ahir, quan el Comitè de Patrimoni Mundial de la Unesco va resoldre en el marc de la seva 42a sessió, que se celebra fins al 4 de juliol a Al-Manama, inscriure l'esmentat enclavament cordovès en la Llista del Patrimoni Mundial. En un vídeo difós per Twitter, el president del Parlament va felicitar els cordovesos per aquesta declaració, així com els governs d'Espanya, de la Junta d'Andalusia i de l'Ajuntament de Còrdova, «per la seva col·laboració i cooperació perquè aquest somni desitjat per molts s'hagi fet realitat a Baréin».

De la mateixa manera, va dedicar un agraïment «especial» a «tots aquells que han dedicat la seva vida, el seu treball i el seu esforç perquè avui podem gaudir d'aquesta meravella», en al·lusió a Medina Azahara.

L' alcaldessa de Còrdova, Isabel Ambrosio, creu que la declaració d'ahir situa la ciutat andalusa com «un gran referent mundial patrimonial». En un vídeo publicat a Twitter, la màxima representant municipal va voler destacar que «la decisió suposa per a la ciutat una enorme alegria i ens situa com un gran referent mundial en temes patrimonials, ja que Còrdova té altres quatre declaracions de Patrimoni de la Humanitat».

En aquest sentit, Ambrosio va destacar que aquesta denominació atorga a la ciutat «una enorme responsabilitat per gestionar un tresor patrimonial», incidint que «Còrdova serà una ciutat en la qual es miraran moltes altres ciutats del món».

D'altra banda, altres polítics com Albert Rivera i Inés Arrimadas també van expressar«orgull per la ciutat» a través de piulades a les xarxes socials.