La Fundació Pasqual Maragall ven moda solidària per lluitar contra l'Alzheimer

Amb el lema de «Remember Me», el web Uttopy va posar ahir a la venda una col·lecció de samarretes i complements dissenyats per l'Escola de Disseny Elisava, la recaptació dels quals servirà per a la investigació sobre l'Alzheimer de la Fundació Pasqual Maragall. Segons va informar la fundació, les peces d'aquesta nova col·lecció estan disponibles per a dones, homes i nens i estan confeccionades amb cotó orgànic i tints ecològics, amb una producció sostenible. A més, cada peça de la col·lecció va acompanyada d'una llista d'hàbits de vida saludable per tenir un cervell sa i prevenir així la malaltia.