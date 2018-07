Susanna Griso s'instal·la ja de vacances a la Costa Brava

La revista Diez Minutos ha enviat un paparazzi fins a la localitat de la Costa Brava on estiueja la presentadora d´Espejo Público per publicar en portada unes imatges llunyanes i amb la cara de la seva filla menor degudament pixelada. Susanna Griso no va fer cap referència al seu programa, per evitar donar-los publicitat. Són escenes familiars que les revistes no pacten amb els protagonistes sinó que estan preses a l'espai públic, cosa que vulgarment es coneix com «un robat».

