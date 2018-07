Weinstein s'enfronta a una possible cadena perpètua

El fiscal del districte de Manhattan, C Vance, va anunciar ahir la imputació per tres càrrecs més del productor de cinema Harvey Weinstein que se sumen als ja presentats al maig. Aquests nous càrrecs impliquen penes d'entre deu anys de presó i cadena perpètua. En concret, ha estat acusat ara d'un càrrec d'acte sexual criminal en primer grau per mantenir relacions sexuals forçades amb una dona el 2006 i de dos càrrecs més d'agressió sexual, segons el portal nord-americà TheHill.

Des del maig, Weinstein està imputat per delictes de violació i acte sexual criminal, inclòs un càrrec per violació en primer grau, el més greu, que comporta penes de fins a 25 anys de presó. El fiscal Vance va destacar que aquests nous càrrecs són per «alguns dels delictes més greus establerts pel dret penal de Nova York». Vance va animar ahir a més altres «supervivents» de les agressions de Weinstein a denunciar qualsevol altre delicte. «Aquestes acusacions són el resultat de l'extraordinari valor mostrat per les supervivents que han fet un pas endavant. La investigació continua endavant», va subratllar Vance.

Més de 70 dones van acusar el cofundador de l'estudi Miramax i The Weinstein Co de conducta sexual inapropiada, incloent violacions. Aquestes denúncies van donar lloc al moviment #MeToo en què centenars de dones han acusat públicament homes poderosos en els negocis, el govern i l'entreteniment. Malgrat tot, Harvey Weinstein encara no ha confessat les acusacions contra ell, i s'ha declarat sempre innocent.

Entre les actrius que van acusar públicament Weinstein de conducta sexual inapropiada hi ha Uma Thurman, Salma Hayek, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Lena Headey, Rose McGowan o Cate Blanchett. Des que les acusacions es van fer públiques, els pesos pesants de la indústria de l'entreteniment s'han distanciat de Weinstein, que va arribar a ser un dels homes més poderosos de Hollywood. El consell directiu de Weinstein Co el va acomiadar i el passat mes de març la companyia es va declarar en fallida.