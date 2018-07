Demostren en ratolins que la melatonina podria ajudar a tractar l'Alzheimer

Científics espanyols, brasilers i australians han descobert en una investigació feta amb ratolins que la melatonina té efectes beneficiosos per a la memòria i podria ajudar en la lluita contra l'Alzheimer. La investigació, que publica la revista Journal of Pineal Research, l'han dut a terme científics de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB), centre del CSIC i de l'IDIBAPS, de la Universitat de Barcelona, del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa sobre Malalties Neurodegeneratives i del Centre d 'Investigació Biomèdica en Xarxa sobre Epidemiologia i Salut Pública. També del Deakin University and Florey Institute of Neuroscience and Mental Health (Austràlia) i de la Universitat de Sao Paulo (Brasil).

Encara que els assajos clínics no són concloents, l'estudi ha demostrat que la melatonina pot tenir un efecte protector a mesura que el cervell envelleix, cosa que podria reduir el risc de desenvolupar Alzheimer i, en el cas d'aquells que ja estan afectats per la malaltia, la melatonina podria protegir contra la degeneració de les neurones. L'experiment es va fer amb ratolins de 6 mesos, uns sans i altres amb Alzheimer, que van ser tractats amb una dosi diària de melatonina (10 mg per kg de pes) fins als 12 mesos d'edat.

La investigadora de l'IIBB Coral Sanfeliu ha explicat que tots els ratolins van mostrar millora en el seu comportament general de benestar i d'aprenentatge. «Els dos grups de ratolins estaven menys ansiosos, exploraven més i tenien més memòria que aquells que no prenien melatonina, signe que les seves connexions cerebrals estaven d'alguna manera optimitzades pels efectes de la melatonina a nivell cel·lular», va detallar.

Segons Sanfeliu, també han pogut demostrar que «la melatonina no només redueix la inflamació en els ratolins transgènics amb Alzheimer, sinó també en ratolins sans. Això és destacable perquè la inflamació, en graus que van de moderat a greu, és present a mesura que la malaltia avança».

La coautora del treball i investigadora de l'Institute for Physical Activity and Nutrition at Deakin University d'Austràlia, Barbara Rita Cardoso, ha argumentat que els pacients d'Alzheimer sovint presenten alteracions en el son i els tractaments amb melatonina poden ajudar a millorar aquest problema de salut.

«La melatonina és una hormona natural produïda principalment durant el son; l'exposició a la llum artificial suprimeix l'alliberament natural de melatonina, cosa que ha estat associat no només amb trastorns en el son sinó amb problemes cardiovasculars, gastrointestinals i digestius, diabetis, obesitat, i depressió», segons Cardoso.

Això no obstant, els investigadors han advertit que encara es necessiten més estudis clínics abans d'augmentar la prescripció de melatonina.