Un sistema nerviós artificial és capaç de dotar de tacte els robots

Investigadors de la Universitat de Stanford han desenvolupat un sistema nerviós sensorial artificial que pot activar el reflex de contracció en un escarabat i identificar lletres en l'alfabet Braille. El treball, en col·laboració amb la Universitat Nacional de Seül i publicat a Science, significa un pas important cap a la creació de pell artificial per a extremitats protèsiques, per restaurar la sensació dels amputats i, potser, algun dia donar als robots algun tipus de capacitat de reflex.

«Donem per entesa la pell, però és un sistema complex de detecció, senyalització i presa de decisions», va dir Zhenan Bao, professor d'enginyeria química i un dels autors principals. «Aquest sistema nerviós sensorial artificial és un pas cap a la creació de xarxes neuronals sensorials similars a la pell per a tot tipus d'aplicacions».

Aquesta fita és part de la recerca de Bao per imitar com la pell pot estirar-se, reparar-se a si mateixa i, el més notable, actuar com una xarxa sensorial intel·ligent que sap no només com transmetre sensacions agradables al cervell, sinó també quan ordenar als músculs que reaccionin reflexivament per prendre decisions.

El nou article descriu com els investigadors van construir un circuit nerviós sensorial artificial que podria integrar-se en una futura coberta similar a la pell per a dispositius neuro-protèsics i robòtica tova. Aquest circuit nerviós artificial rudimentari integra tres components prèviament descrits.

El grup descriu com la neurona electrònica emet senyals al transistor sinàptic, que va ser dissenyat de manera que va aprendre a reconèixer i reaccionar.