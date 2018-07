Homenatge a Joan Domènech i Moner

Dissabte i diumenge se celebra a la ciutat d'Olot el 56è Aplec de la Sardana. Els actes comencen el dissabte dia 7 a la tarda a Can Trinxeria amb una homenatge, aquest any a Joan Domènech i Moner.

En Joan, de 75 anys d'edat, és fill de Lloret de Mar, mestre d'escola i una persona que ha dedicat bona part de la seva vida, a més de fer-ho a la pedagogia a estudiar i escriure sobre temes lloretencs, històrics i sardanístics.

Dins del món de la sardana col·labora en cada edició a la revista SOM, és habitual trobar els escrits i comentaris seus en programes d'Aplecs de la sardana.

Ha publicat els llibres: Domènec Moner, compositor lloretenc, 25 anys junts (història de l'Agrupacó d'Aplecs de les comarques gironines, Lluís Albert, un home apassionant, Fèlix Martínez i Comin i Pepita Llunell, una parella unida per l'amor i la música, Josep Viader, de la polifònica a la música de cobla, Domènec Moner i Basart, un compositor lloretenc a Barcelona. Ha escrit la lletra d'algunes sardanes del seu oncle padrí: Domènec Moner Basart: Formosa ciutat d'Olot, La sardana de la pau, L'himne de la vellesa i Cançó de Santa Rosalia. També fou uns anys alcalde Lloret de Mar.

A la nit, al Firal, la cobla La Principal d'Olot oferirà una ballada de sardanes amb temes elusius a l'homenatjat.

Diumenge, dia 8 , hi haurà l'Aplec en els paratges del Parc Nou. Sabina Sureda va llegar a la ciutat d'Olot, l'any 1932, una magnífica finca noucentista: el Parc Sureda, que contenia la Torre Castanys a l'interior. Inicialment, tot el recinte s'incorporà al patrimoni de l'Hospital de Sant Jaume d'Olot, però uns anys després fou comprat per l'Ajuntament i, el 30 de maig de 1943 s'obrí definitivament al públic amb el nom de parc Nou.

Dins el parc hi trobem la Torre Castanys (1854) és una construcció neopal·ladiana d'inspiració indiana, un palauet de dues plantes situat al bell mig de l'antiga finca senyorial dels Sureda. És obra de Josep Fontserè i Mestre (Barcelona, 1829-1897), personatge molt conegut i reputat gràcies al disseny d'obres com el parc de la Ciutadella o el mercat del Born.

El jardí del parc Nou, murat i d'origen privat, té una extensió d'unes quatre hectàrees. Dissenyat a cavall entre l'estil romàntic i el pintoresc, el parc Nou és un jardí captivador que incorpora elements de jardineria anglesa i zones boscoses de gran interès botànic, com la roureda monumental de roure pènol, formada per arbres de més de 250 anys i 25 metres d'alçada, i amb boix i grèvol de grans dimensions.

La torre a més voltada de prats d'herba fresca i frondosa, formen una esplèndida catifa per ballar-hi sardanes, com les que diumenge sonaran amb les cobles: La Principal d'Olot, La Flama de Farners i Jovenívola de Sabadell, en sessions de matí i tarda.

L'entrada és gratuïta, i hi haurà sortejos i premis per a tots els qui col·laborin en l'Aplec. Hi haurà un servei de transport gratuït des de la plaça Clarà fins al parc Nou. Un esmorzar de benvinguda, dinar de germanor, festival infantil a la tarda, berenar popular, Tribut a la capital de la sardana, que aquest any serà Montblanc. L'Aplec finirà a lae la tarda, amb la interpretació de la sardana del mestre local Casnovas, Adeu, vila d'Olot.

( Adeu vila d'Olot, quants anys t'he passejada, de Sant Roc a Sant Miquel, del Palau a Santa Rafel, de nit algunes vegades...)



Sardanes a Lloret

de mar



Després de celebrar noranta temporades dels dissabtes d'estiu aquest passat 2017, s'ofereix aquesta temporada 2018 cap al centenar d'audicions, tota una fita per a Lloret, que hom espera arribi a bon port.

Aquesta temporada, destaquem dins la programació, alguns dels aniversaris que el món sardanista recorda enguany, el més destacat el centenari del naixement de Ricard Viladesau, així com d'altres personatges que cal homenatjar, com són Josep Coll i Lligora i Rossend Palmada, com a més destacats. De tots hi ha sardanes programades.

Així mateix, s'interpretà, la sardana escollida per el Dia Universal de la Sardana 2018, que fou Festeig, del mestre Viladesau, sardana que s'interpretà a tot Catalunya el dia 17 de juny, i en la programació d'enguany la guanyadora de la Sardana de l'Any 2017, La vall de Ribes, d'en Josep Coll i Ferrando.

Les cobles segueixen els nivells de qualitat que fa anys assoleixen les audicions lloretenques, i que el públic i balladors de Lloret de Mar bé mereixen.



Curs de monitors

de sardanes

A partir de setembre començarà un nou curs de monitors a Vic, que tindrà lloc durant deu dissabtes al matí al Centre Cívic Montseny. El curs va adreçat a totes aquelles persones que tenen interès a formar-se per a ensenyar sardanes. Per inscriure's cal saber comptar i repartir i ser major de 16 anys.

Els continguts del curs comprenen tres grans àrees: història social i musical de la sardana a càrrec d'Anna Costal; Dansa, normativa i preparació física, a càrrec de Francesc Triola i Metodologia i recursos pedagògics, a càrrec d'Imma Pujol.

Les places són limitades. Agrairem que ho feu saber als vostres socis i simpatitzants.