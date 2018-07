Una proteïna que repara el dany de l'ADN en la formació d'espermatozoides

Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han identificat la funció d'una proteïna implicada en la reparació del dany genètic en la formació dels espermatozoides. El treball, que publica Nature Communications, també suggereix un possible efecte secundari d'infertilitat d'uns fàrmacs que s'estudien per al seu ús com a anticancerigen. La investigació, liderada per Ignasi Roig, l'han dut a terme científics del Departament de Biologia Cel·lular de l'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina de la UAB, amb la col·laboració del CNIO, del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i el Howard Hughes, de Nova York.