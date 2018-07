Benvinguts!

Has escollit aquests indrets del Bisbat de

Girona per viure uns dies o setmanes de

vacances. Has vingut amb unes perspectives i finalitats: descansar, canviar el ritme de vida, assaborir tot el que t'ofereix la natura,

tenir més temps per dedicar-te a cultivar les afeccions personals, enfortir les relacions familiars i les amistats, descobrir nous espais interessants i altres cultures...

Desitjo que aconsegueixis viure el que t'has proposat per a aquests dies. Jo, com a bisbe de Girona, i també les nostres comunitats cristianes parroquials i els cristians catòlics, us volem acollir amb tot l'afecte, perquè us trobeu «a casa vostra». Alhora, amb el desig que passis unes joioses i gratificants vacances, m'atreveixo a proposar-te alguns suggeriments perquè la teva estada sigui molt profitosa per a tu i per a nosaltres.

1. Durant les vacances no deixis de banda les teves conviccions i les teves creences, ja que són dies per viure en pau i serenor, per tenir temps lliure i no estar sotmès als ritmes ordinaris... Però el canvi de lloc, de veïns, de costums... no significa que tot s'hi valgui. Recorda la teva dignitat com a persona i la dignitat de totes les persones. No t'oblidis de les teves responsabilitats i dels teus deures.

2. Tingues molta cura de la teva vida i de la vida dels altres. La vida és un gran do de Déu, i és el primer dret que cal respectar i cuidar. Evita els riscs innecessaris per a tu i per a les altres persones. Sigues sempre prudent en totes les activitats que emprenguis.

3. Descansa, però fes el possible perquè els altres també descansin. Certament que disposes d'uns dies lliures i que pots organitzar el temps com millor et plagui. Tanmateix, tingues present a les persones que, per servir-te a tu, a causa del seu treball o per responsabilitats familiars, han de poder descansar, sobretot a les nits. Assegurar el seu descans és també assegurar-te uns millors serveis a tu mateix i a molts altres. Que la necessitat de diversió no es converteixi en un impediment per al necessari descans dels qui no fan vacances.

4. Aquests dies et trobaràs amb moltes persones que t'acolliran, treballaran per a tu i estaran al teu servei. Procura ser amable i sigues agraït, perquè un somriure, un dir «gràcies» amb sinceritat, sovint és la millor recompensa.

5. Respectar la natura és responsabilitat de tots [...] (extret del Full Parroquial).