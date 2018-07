Identifiquen a l'Amazones una vespa amb un agulló gegant

Una nova espècie de vespa descoberta a l'Amazones té un agulló excepcionalment gran que ha sorprès fins i tot els científics. El nou insecte, que es troba a la zona de transició extremadament diversa entre els Andes i la selva baixa amazònica, fa servir el seu agulló tant per posar ous com per injectar verí. En el seu últim estudi, científics de la Universitat de Turku (Finlàndia), en col·laboració amb investigadors de Colòmbia, Espanya i Veneçuela, van descobrir diverses espècies de vespes amazòniques desconegudes per a la ciència, descrites en l'últim número de la revista Zootaxa.

El fibló de la nova vespa parasitoide anomenada Clistopyga crassicaudata no només és llarg sinó també molt ample, en comparació amb la mida de l'espècie. «He estudiat les vespes de parasitoides tropicals durant molt de temps, però mai he vist una cosa així. El fibló sembla una arma ferotge», diu el professor d'Investigació de Biodiversitat Ilari E. Saaksjarvi de la Universitat de Turku.

Totes les vespes femelles, com les abelles i els abellots, tenen un fibló per injectar verí o posar ous. Les vespes parasitoides generalment tenen un ovopositor llarg per posar ous que és útil per aconseguir als animals hostes que viuen dins d'un arbre, per exemple.