Èxit del Canet Rock, que l'any que ve tornarà el 6 de juliol

De nou, èxit rotund. Unes 23.000 persones van assistir al festival del Canet Rock que tindrà una nova edició el 2019. Serà el 6 de juliol. Així ho va anunciar l'organització del festival pels volts de mitjanit de dissabte, moment en el qual, a més, ja es van posar les entrades a la venda sense que es conegui encara cap nom dels que formaran part del cartell. El de l'any que ve serà el sisè Canet Rock del segle XXI i el desè de la història si es compten les quatre edicions dels any 70.

La directora del festival, Gemma Recoder, va explicar que el desè aniversari del Canet Rock inclourà algunes novetats que no va voler desvetllar. Assegurava que el que segur que es mantenia era l'emplaçament, el Pla d'en Sala, perquè el festival renuncia a créixer en espai, es consolida en els 23.000 espectadors i aposta per continuar millorant aspectes logístics any rere any.

Recoder es va mostrar molt satisfecta de com havia evolucionat el festival en aquests cinc anys i es mantenia ferma en mantenir el Canet Rock al seu lloc originari, tot i que reconeixia que hi havia qui li havia plantejat canviar d'emplaçament per poder créixer. «En castellà diuen que ' la avaricia rompe el saco'», explica Recoder. Preguntada per la possibilitat d'ampliar el festival en més d'un dia, Recoder no va voler pronunciar-se: «Ja us ho explicarem», va respondre.



Un espai per la música catalana

El Pla d'en Sala ja és l'espai per excel·lència on la música catalana es consolida i brilla. Aquesta edició va posar literalment de cap per avall l'escenari de Canet amb Macaco, juntament amb els grups que mai fallen, Els Catarres i Els Amics de les Arts. Els grans èxits de Moving o Love is the only way del músic barceloní va encisar un públic entregat des de la primera fins a l'última nota. També va haver-hi lloc per les bandes Pupil·les, Doctor Prats i Txarango, que va tancar el festival.

L'edició d'enguany a més es va convertir en un «Canet Groc» reivindicatiu, amb pancartes i cartolines grogues que exigien l'alliberament dels líders independentistes empresonats. Es va comptar amb la presència de familiars dels presos sobre l'escenari i un vídeo del raper Valtonyc des de Bèlgica.