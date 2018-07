Un fisioterapeuta de Sarrià rep un premi literari a Cervera

Francesc Duch, de 31 anys i nascut a Sarrià de Ter, ha estat el guanyador de la XIII edició del concurs literari 7 lletres de Cervera, amb la seva obra Les altres mares. El premi consisteix en una donació econòmica -7.000 euros- i l'edició del recull dels relats, que serà publicada per Pagès editors. Aquest representa el primer premi important per a aquest escriptor establert com a fisioterapeuta a Mont-real (Canadà), que ha aconseguit gràcies al treball literari desenvolupat en els seus temps lliures dels últims sis anys.



«Les altres mares»

L'obra guanyadora tracta de la maternitat i la feminitat i exposa experiències de dones des de l'angoixa per la desaparició d'una filla, fins a l'adolescent que no estima el nounat perquè li canvia la vida, passant per la mare que se sent gelosa per la complicitat entre pare i filla. Atenent-se a les condicions del certament literari lleidetà, és un conjunt de 7 relats amb un màxim total de 77 pàgines. Duch va explicar que s'havia desplaçat expressament des del Canadà a la comarca de la Segarra per poder ser present en el lliurament del seu primer premi literari. L'acte d'enguany es va celebrar al castell de Concabella.

L'autor gironí va començar a escriure el 2013 i explicava ahir que ho compagina amb el seu treball «organitzant tots els moments del dia que li queden lliures per escriure. Segons diu, li encantaria dedicar-se professionalment però més endavant, ara toca de peus a terra i seguirà en la fisioteràpia.