George Clooney pateix un accident de moto a Sardenya

L'actor nord-americà George Clooney ha patit una contusió en un genoll per un accident de moto a l'illa italiana de Sardenya, on es troba per rodar una sèrie de televisió, segons han informat mitjans italians.

L'accident es va produir a la localitat d'Olbia, quan la moto en què viatjava l'actor va xocar amb un cotxe. Després de l'impacte, el conductor del vehicle es va aturar i va avisar una ambulància que va traslladar Clooney a l'hospital d'Olbia, on se'l va sotmetre a alguns controls i va ser donat d'alta.

L'actor és Sardenya per rodar la sèrie 'Catch 22', de la qual és productor i col·laborador del director, a més d'actor. Està basada en la novel·la 'Catch-22' (1961) de Joseph Heller sobre la història d'alguns pilots nord-americans que van estar a l'illa de Pianosa (Itàlia) durant la II Guerra Mundial.

El rodatge estava previst que continui fins al 21 de juliol, per la qual cosa Clooney, acompanyat de la seva esposa, l'advocada Amal Ramzi, i els seus bessons, resideixen en una mansió a la localitat sarda de Puntalda.