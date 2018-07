Gironins exitosos a YouTube

La plataforma de vídeo YouTube, que va néixer l´any 2005, s´ha convertit en una de les xarxes socials més importants del moment. Té fins a un bilió d´hores de transmissió diàries i rep 400 hores de vídeo per minut. El 60% dels usuaris veuen el contingut dels seus ´youtubers´ preferits en les primeres 24 hores després de la seva publicació i més d´un 15% ho fan abans del primer minut.

Molts gironins han aprofitat el ´boom´ d´aquesta plataforma per començar a fer-se un nom a YouTube. En aquest punt, hi tenen una gran importància les empreses, que recorren cada vegada més a aquests professionals perquè influeixin als seus usuaris a l´hora de comprar un producte.

Aquests són alguns dels gironins i, sobretot, gironines amb més seguidors en aquesta plataforma.

Patry Jordan

Si parlem de YouTube i gironins, cal fer-ho de la Patry Jordan, la ´youtuber´ gironina de més èxit. Fa vuit anys que aquesta gironina penja vídeos a les xarxes socials. A l´inici ho feia sobre consells de bellesa i ara també ho fa sobre fitness, fet que li ha permès augmentar exponencialment el seu nombre de subscriptors. Avui, el seu "Secretos de Chicas" és un negoci en tota regla. Aquesta monitora esportiva i esteticista s'ha convertit en una de les prescriptores de bellesa més importants de l'Estat.

En comparació amb la resta de 'youtubers' gironins, Patry Jordan juga a una altra lliga. Entre els seus 6 canals de YouTube compta amb quasi 12 milions de subscriptors i les grans marques se la disputen. El seu canal de fitness té 5,1 milions de seguidors i entre els dos de bellesa sumen 6,4 milions.

La seva popularitat li ha permès anar al Festival de Cannes, on va compartir catifa vermella amb models i actrius. Jordan té més de 3 milions de seguidors al Facebook, suma més de 100.000 fans en dos comptes de Twitter, i és la gironina més coneguda al món entre els joves d'entre els 14 i els 30 anys.

Sak Noel

L´únic noi que trobem a la llista de ´youtubers´ gironins importants. Tot i que no és un 'youtuber tradicional', Isaac Mahmood Noell, més conegut com a Sak Noel, utilitza el seu canal de YouTube per promocionar els videoclips de les seves cançons i també mostra la bogeria de les seves sessions i la seva part més íntima. D´aquesta manera permet els seus seguidors conèixer millor qui és, què fa i qui l´acompanya pel món. El DJ nascut a la Cellera de Ter compta amb 570.000 subscriptors al seu canal de YouTube i prop de 80.000 a Instagram.

Conluzycolor

Taryn és el nom de qui s'amaga darrere del perfil Conluzycolor. Té 101.000 seguidors a Instagram, però a YouTube ha arribat als 241.000, assolint una gran importància a la plataforma. La gironina dóna consells de moda, així com detalls de la seva vida. Els Premis Cactus, que tenen la intenció de donar rellevància als millors projectes de màrqueting, comunicació i noves tecnologies a Catalunya, li van atorgar l´any 2017 el premi al millor projecte de Branding Personal.

Nadine Caldera

No és la 'influencer' gironina més coneguda, però suma 60.000 seguidors a Instagram i 45.000 en el seu canal de YouTube. La importància que va adquirint li ha permès ja formar part del catàleg d´una agència de models. El canal de Caldera a YouTube està dedicat a la moda i els complements, i s'adreça sobretot a noies i joves dels tretze als 25 anys. En ell es poden veure vídeos on explica els seus ´outfits´ preferits o com tria ella la roba. D´altra banda, també penja vídeos explicant experiències de viatges o, fins i tot, de la seva vida quotidiana, cas del batxillerat, per exemple. En la mateixa línia, el seu Instagram està ple de fotos de moda i també aprofita per fer patrocini d´algunes marques. Cal destacar que en els darrers mesos ha baixat la regularitat a l'hora de penjar vídeos a YouTube, centrant-se més en la plataforma fotogràfica.

Laura Brunet

Més coneguda pels més de 200.000 seguidors que té a Instagram, Laura Brunet també té un canal a YouTube, amb gairebé 33.000 subscriptors. La Laura va començar ara fa set anys a Instagram com un hobby i per veure les seves amigues, ha acabat creixent fins al punt que la seva passió per la moda l'ha portat a ser una 'influencer'. Diferents marques comercials la paguen per lluir els seus models o productes. Això mateix es pot observar en els seus vídeos, que es caracteritzen pels 'unboxings' que li envien les marques o per fer 'tags' contestant preguntes dels seus seguidors.