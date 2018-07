Girona reserva un milió per a les obres de la biblioteca a la Casa de Cultura

El regidor gironí de Cultura, Carles Ribas, ha assegurat que l'Ajuntament té una partida plurianual aprovada d'un milió d'euros per executar les obres de reforma de la part de la Casa de Cultura de Girona que haurà d'acollir la biblioteca Ernest Lluch.

La biblioteca Ernest Lluch es troba a la confluència del carrer Saragossa amb el carrer Migdia, i ha de ser traslladada per omplir el buit de préstec de llibres al centre de la ciutat que va deixar el tancament per trasllat de la històrica Biblioteca Pública de Girona, avui convertida en un actiu centre cultural en un edifici catedralici al carrer Emili Grahit.

Preguntat per aquest diari, Carles Ribas va explicar ahir que el trasllat de la Biblioteca Ernest Lluch al centre de Girona està previst per a principis de l'any 2020.

Però abans que es faci efectiu el trasllat caldrà complir amb un calendari que ja ha començat amb la firma, per part de la Diputació de Girona, titular de l'edifici de la Casa de Cultura, del conveni de cessió d'algunes parts que la futura biblioteca necessitarà.

En aquest moment, l'Ajuntament de Girona està enllestint un projecte que la Junta de Govern haurà d'aprovar a finals de juliol o primers de setembre, per treure'l després a exposició pública i, si al cap de 30 dies no hi ha al·legacions, a l'octubre aprovar-lo definitivaent per part de la junta de govern.

Tot seguit vindrà la licitació pública de les obres que, segons Ribas, haurien de començar al març o l'abril de 2019. Unes obres que tindran una durada d'uns 10 mesos i que no haurien de retardar el trasllat de l'Ernest Lluch, previst per a principis de l'any 2020.



Calendari d'obres

Si aquest calendari no troba entrebancs, Girona podrà recuperar el servei de prèstec de llibres que històricament tenia al centre de la ciutat, a la Biblioteca Pública, que era molt concorreguda.

Ribas, que considera que aquest és un servei rellevant, ha assegurat que la nova biblioteca disposarà dels mateixos metres quadrats que l'antiga, tot i que canviarà la disposició d'alguns serveis com els lavabos o les sortides d'emergència.

Paral·lelament, l'Ajuntament obrirà un debat amb els veïns del barri de Sant Pau per definir com quedarà l'edifici de la biblioteca Ernest Lluch quan es buidi. L'obertura d'un centre cívic i possiblement el manteniment d'una sala de lectura es posaran a debat.

Carles Ribas va aportar aquesta informació en resposta a preguntes formulades en el ple municipal de dilluns, i va ampliar detalls ahir en resposta a aquest diari.