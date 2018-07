Nou mètode per mesurar la capacitat d'erosió del sòl

El Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha realitzat un estudi on ha desenvolupat un mètode per mesurar la erosionabilitat del sòl basat en les dades de 82 inundacions provocades per desbordaments de llacs, un fenomen que, segons el CSIC, provoca «greus riscos» i desplaçaments de població. L'investigador de l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera de Barcelona Daniel García-Castellanos explica que l'estudi mostra que l'erosió és «el mecanisme» pel qual el desbordament desencadena les inundacions i que «pot ser estimada en la mateixa forma» en què els geomorfòlegs estimen l'evolució del relleu terrestre. La foto, difosa pel CSIC, mostra una vista aèria de terrenys erosionats.