El tradicional Aplec de Ripoll omple la vila amb la festa sardanista

La Ciutat de Ripoll ha convertit el tradicional Aplec de la Sardana en un cap de setmana sardanista, puix des d'avui fins diumenge s'han programat una bona munió d'actes.

Avui , divendres, 39è Festival de música de Ripoll: concert de sardanes i música per a cobla. Dissabte, ballada d'inici d'Aplec a les 18:00 h a la plaça de la Llibertat amb la cobla Contemporània. Sardanes de 7 tirades.

Diumenge, a les 10:00 h, 65è Aplec al passeig de Ragull. Aparcament. Àpat popular. Homenatge pòstum al sardanista Jaume Serra.

Les ballades del diumenge seran al passeig Ragull, amb les cobles Bellpuig Cobla, Ciutat de Girona, Jovenívola de Sabadell i Sant Jordi-Ciutat de Barcelona. S'estrenarà la sardana de Jaume Cristau El mil·lenari d'Oliba.

Enguany l'Aplec vol fer palès el reconeixement a Jaume Serra i Passola, que ens deixà l'any passat. Conegut com en Jaume de Ca l'Escloper, tenia una implicació especial amb l'Agrupació Sardanista de Ripoll, en la que hi va desenvolupar tots els papers de l'auca, des de vocal l'any 1953 sota la presidència de l'avi Munell, secretari l'any 1969, president del 1972 al 1986 i sotspresident des del 1987 fins a l'últim dels seus dies.

En Jaume, a més, va ser membre fundador de la comissió d'aplecs de les comarques gironines i sotspresident de la primera junta de la mateixa comissió. La seva passió pel món de la sardana el va fer mereixedor del guardó Floricel Rosa d'or d'Anglès l'any 1982.



Amenaçat el programa

de ràdio «La principal

de la rambla»



L'emissora FeM Girona Ràdio ha retransmès les seves darreres emissions per ones aquest passat dissabte, 30 de juny. Això suposa l'amenaça per al programa d'informació sardanista La Principal de la Rambla, de Montserrat Juvanteny. La causa de la seva fi és perquè la productora actual considera que el concurs públic per gestionar la ràdio municipal parteix d'un pressupost insuficient, de manera que ha renunciat a presentar-s'hi. La pèrdua de l'emisora d'informació gironina de referència suposa l'amenaça també per a un programa històric del món de la sardana, dirigit per també una històrica del món de la informació sardanista, Montserrat Juvanteny. La darrera emissió ha estat justament el dissabte, 30 de juny, dedicat al Memorial Pere Fontàs. La Principal de la Rambla va iniciar-se l'any 2000 a Onda Rambla Girona i va encetar una 2a etapa el 2014 a l'emissora que ara tanca.

El futur es preveu a Internet, gràcies a la pàgina electrònica www.femgirona.cat, marca registrada de la productora. En aquest context, el programa de Montserrat Juvanteny ja té gravats diversos capítols temàtics fins al setembre. La proposta és que passat l'estiu tant la ràdio com el programa sardanista funcionin només per Internet. «Ara s'emetrà per a tot el món, gràcies a internet, en lloc de només per a Girona».

La Xarxa va rebre el Premi Nacional en Comunicació de Proximitat l'any 2014 i FeM Girona Ràdio ha estat l'emissora de capçalera per a molts gironins durant tots aquest anys. Per això durant aquestes darreres setmanes sobretot hi ha hagut un important moviment popular queixant-se del tancament.



Amer



Cada dos anys l'Ajuntament d'Amer convoca un concurs musical de sardanes. Aquest any, dissabte hi haurà el concert i es donaran a conèixer els guanyadors dels Premis del 8è concurs de composició de sardanes Vila d'Amer «Memorial Pere Fontàs». Interpretació de les 5 sardanes finalistes. Lliurament dels premis (primer i segon premi del jurat i premi popular escollit entre tots els assistents). Sopar per a tothom. Ballada de sardanes de Pere Fontàs i d'altres autors amerencs. La part musical, a cura de la cobla Ciutat de Girona.



Festa del carmE d'olot



Olot és una de les poblacions amb una faràndula més amplia i variada, des del famosos gegants fins a un ample repertori de bestioles. Amb motiu de la festivitat de la Mare de Déu del Carme ixen al carrer el Drac, el Pollastre i el Conill, cadascun amb la seva pròpia personalitat i també la seva música de cobla. Aquests propers dies voltaran pel barri del Carme.