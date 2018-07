«Durant els cinc dies que dura el pelegrinatge, tots som pelegrins»

Joan Rigau, voluntari i responsable dels joves de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes del Bisbat de Girona, ens explica la seva experiència després de realitzar el pelegrinatge al santuari francès durant cinc edicions.

Del 26 al 30 de juny, unes 745 persones procedents de les 35 delegacions de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes del Bisbat de Girona van dirigir-se al Santuari de Lourdes, França, per realitzar la 53a edició del pelegrinatge que enguany, té com a tema central les noces de Canà, el passatge de la Bíblia on Jesús converteix l'aigua en vi.

Del total d'assistents, hi van participar més de 250 voluntaris que van acompanyar la gent gran, malalta o que patia alguna discapacitat, en el conjunt d'actes que es van organitzar. Del total de persones voluntàries, un 95 eren joves, coordinats pel banyolí Joan Rigau, juntament amb la seva mare Marina Ruviola.



Com i quan va decidir iniciar-se en els pelegrinatges a Lourdes que fa 53 anys que l'Hospitalitat del Bisbat de Girona organitza?

L'any 2013, una amiga de la meva mare li va dir a la meva mare d'anar a Lourdes i ella em va estirar una mica. Quan vaig anar-hi per primera vegada, em va agradar molt ajudar la gent i també vaig conèixer els joves de la meva edat que tenien les mateixes inquietuds religioses que jo. M'hi vaig enganxar i, des d'aleshores, cada any hi vaig amb el pelegrinatge de Girona, juntament amb la meva mare.

Jo intento anar a Lourdes dues vegades a l'any: una amb el pelegrinatge i l'altra fent un stage cap a la segona setmana d'agost . L' stage es pot fer durant tot l'any, pots apuntar-t'hi quan vulguis i ho has de fer personalment. La diferència entre el pelegrinatge i l' stage és que a la peregrinació, com que vas amb la gent del teu territori, arribes a tenir un contacte molt íntim amb les persones, en canvi, a l' stage realitzes activitats més encarades a l'organització general dels esdeveniments que es fan a Lourdes, com ara ajudar a baixar els malalts que arriben amb tren.

En què consisteix el voluntariat a Lourdes?

El voluntariat consisteix a acompanyar la gent que ho necessita. Jo sempre dic que durant els cinc dies que dura el pelegrinatge, som tots un. Intentem que s'oblidin que són malalts i que sentin que tots som pelegrins, ja que tots anem a veure a la verge. Els voluntaris es divideixen entre infermeres i brancadiers, encarregats de realitzar serveis diversos. Algunes de les principals prestacions són: servei mecànic, menjador, servei de sales on s'ajuda a la gent a llevar-se, dutxar-se o vestir-se, el servei 091 que fan els joves i que consisteix a acompanyar els malalts que són traslladats als llocs a partir d'uns carros, que anomenem «xinos». A banda dels voluntaris, hi ha també un equip mèdic integrat per una setzena d'especialistes com ara doctors, infermers i massatgistes.

Quins són els principals actes que es realitzen durant els cinc dies de pelegrinatge?

Els dies de pelegrinatge són dies molt intensos, tan físicament com espiritualment. Entre totes les activitats programades que s'escullen prèviament, en realitzem una que s'anomena «moments compartits», on ens posem en petits grups per reflexionar sobre el tema de l'any.

Assistim també a moltes misses, acompanyats pel bisbe de Girona Francesc Pardo. Una de les més importants és la missa internacional, que es realitza a una basílica subterrània amb capacitat per a milers de persones i que es realitza en cadascun dels idiomes dels pelegrinatges que hi van. L'altra de les misses més destacades és la missa de la gruta, que es fa cada dia i és conduïda per un dels bisbes dels pelegrinatges visitants. L'acte es realitza al lloc sagrat on la jove Bernadeta Soubirós va presenciar la Mare de Déu nombroses vegades i on actualment s'exposa la Verge de Lourdes, santa dels malalts i els discapacitats. Normalment la gent compra les verges i els rosaris i els passa per la gruta i l'aigua sagrada que brolla. Una de les sessions que més m'agraden és la de piscines, banyeres on els malalts tenen l'oportunitat de submergir-se en l'aigua miraculosa.

Què comporta per a vostè participar cada any a l'esdeveniment?

Jo hi vaig personalment per ajudar i per un tema de devoció, però també tinc companys voluntaris que no creuen en res i que hi van perquè els agrada ajudar. Per a molta gent gran o malalta que viu en una residència, aquests cinc dies són els més importants i potents de tot l'any. I per mi també, ja que estic esperant tot l'any per anar-hi. Quan arribo, cansat d'hores de bus, el primer que faig és anar a la gruta i, després d'un any, em torno a trobar amb mi mateix.

A mi a Lourdes m'han passat les coses més importants de la meva vida: m'he enamorat, he conegut els meus millors amics, he enfortit la relació amb la meva mare i també la meva fe cap a Déu. Seguint les paraules de Jesús, estimant als altres és com jo em sento bé. Per mi, una de les experiències més colpidores és banyar-se a les piscines. Sempre dic que banyar-se a Lourdes és Lourdes pur i dur. Quan els voluntaris em van submergir dins l'aigua molt freda, a dins meu vaig sentir tant escalf que no podia ser res més que Déu a dins meu.