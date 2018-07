Balanç dels Sanfermines: dos ferits per banyes i gran velocitat a les carreres

Els encierros dels Sanfermines d'enguany s'han caracteritzat pel fort ritme que han imprès els toros en les seves carreres pels carrers de Pamplona i també per la prudència, atès que només s'han produït dos ferits per banya de toro, en comparació a l'any passat on va haver-hi set ferits, el 2016 dotze i el 2015, deu.

L' encierro més ràpid ha estat l'últim, el protagonitzat ahir dissabte pels toros de la ramaderia sevillana de Miura, que van assolir els 875 metres del recorregut en dos minuts i 12 segons. Aquesta mateixa ramaderia ja va protagonitzar el 2015 l' encierro més veloç de la història de les festes, amb 2 minuts i 5 segons.

En aquesta edició dels Sanfermines, la tònica també ha estat la velocitat, ja que cap encierro ha superat els 3 minuts. Han destacat per la seva velocitat els toros de Fuente Ymbro, els de Victoriano del Río i els Jandilla. En total, s'han comptabilitzat tres carreres amb pluja sense grans incidències.