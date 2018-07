Més de 70 actes festius arreu de Catalunya com a cloenda dels cursos de català

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), format per 22 centres, s'han bolcat en l'organització d'actes i celebracions per reconèixer l'esforç i l'aprenentatge dels alumnes i dels participants del Voluntariat per la Llengua (VxL) i per consolidar la cohesió dels grups que han format part de les activitats del centre durant l'any.

En la línia d'incorporar la descoberta del patrimoni natural, cultural i històric que sovint identifica i defineix el paisatge dels municipis de Catalunya, el Consorci ha programat excursions i visites guiades per tancar el curs, aprofitant els entorns privilegiats d'alguns municipis. Per exemple, es fan rutes guiades pel centre històric de Vic, al Museu de l'Anxova i de la Sal de l'Escala, al castell de la Bisbal o a les Deveses de Salt. També es fa una volta en barca per l'estany de Banyoles, una excursió als Tossols d'Olot o una caminada pel camí de Creus de Girona. És una mostra diversa i plural que permet descobrir racons interessants del patrimoni català.