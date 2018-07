Mónica Naranjo revoluciona les xarxes amb el seu nu

Estupenda per dins i per fora...Així ha volgut celebrar l'arribada de l'estiu Mónica Naranjo amb un posat on l'hem vist ben natural. Tombadaal costat de la piscina i amb unes increïbles vistes a la muntanya, la cantant de Figueres llueix una impressionant figura totalment nua demostrant que segueix estant igual de bé que quan va saltar a la fama.



Com no podia ser d'una altra manera els seus més de 400.000 seguidors no han parat d'elogiar-la i la imatge ha aconseguit més de 35.000 likes en només 15 hores després de la seva publicació. I és que la cantant sembla trobar-se estupendament malgrat haver anunciat fa tan només una setmana el seu divorci amb Óscar Tarruella, el que va anar el seu marit durant 15 anys i actual representant.



Però, encara que l'amor s'acabi, tots dos han pres aquesta decisió conjunta "des de l'afecte i des del respecte" tal com ho van transmetre públicament el passat 9 de juliol mitjançant un comunicat signat per tots dos.



Malgrat que les seves vides prenguin distància en el personal, tots dos seguiran de la mà en el terreny professional ja que Tarruella és el seu mànager des que comencessin la seva relació. Ara l'artista està gaudint de les vacances i de l'estiu ja que al setembre s'espera que renovi com a jurat en la nova edició d'Operación Triunfo.





#Summer2018?? Una publicación compartida de Mónica Naranjo (@monicanaranjo) el 15 Jul, 2018 a las 11:57 PDT