Submarins d'ús civil i de petit format amb segell de l'Hospitalet

L'empresa fabricant de maquinària de precisió Gutmar de L'Hospitalet de Llobregat començarà a construir submarins de petit format i ús civil a partir del pròxim mes de setembre en una de les antigues naus de la desapareguda Delphi de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Així ho va explicar ahir a la televisió autonòmica catalana, TV3, el president executiu de Gutmar, Joan Martorell, que va assenyalar que els submarins, que costaran entre tres i sis milions d'euros cadascun, podran ser per a ús civil, d'investigació científica, o per a milionaris que «igual que es compren un vaixell o un helicòpter, poden tenir un submarí per baixar al fons del mar o per fer turisme».

L'empresa nord-americana Triton ha escollit Gutmar per fabricar els submarins a tot Europa perquè es tracta d'una empresa especialitzada en maquinària de precisió. A més, s'ha basat en l'historial de la fàbrica, que ja produeix peces per a avions, helicòpters, robòtica i per a màquines de biomedicina.

«Estem especialitzats en peces crítiques, aquelles que no poden fallar perquè sinó l'aparell es perd. És de gran responsabilitat», va subratllar Martorell.



Les noves instal·lacions

Gutmar rehabilitarà les instal·lacions de l'antiga fàbrica Delphi de Sant Cugat del Vallès, que va tancar fa poc més d'un any. Aquesta nau va albergar durant més de mig segle la fabricació de bombes d'injecció dièsel i va oferir llocs de treball a habitants de tot el Vallès Occidental. Quan va tancar, els directius de la fàbrica van acomiadar 534 empleats i va recol·locar-ne 208 en alguna de les altres quatre empreses que es van quedar a la planta de producció.

Entre aquestes empreses es troba Gutmar, que està especialitzada en la «producció i fabricació de peces i conjunts mecànics en sèries curtes i prototips d'alta complexitat, destinats principalment als sectors aeroespacial, tecnologies mèdiques i robòtica», segons informa la seva pàgina web.

A més a més, disposa de «maquinària d'última generació i constantment renovada, amb centres de mecanització d'alta velocitat i una gestió de la producció basada en la previsió».