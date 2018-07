Una tieta de la Reina Letizia: "Els Borbons s'enriqueixen a costa nostra"

La tieta de la reina Letizia, Henar Ortiz, ho té clar: "Els Borbons es fan rics a costa nostra". Així ho va manifestar aquest cap de setmana en el seu compte de Twitter al costat de l'enllaç a una campanya de recollida de signatures per demanar un referèndum i decidir entre monarquia o república per al futur d'Espanya.



"Aquest referèndum és un somni que portem anys perseguint" diu la tia política del rei Felip VI. En el seu missatge també apunta al fet que és moment de dir "prou" i anima altres persones a signar i difondre la campanya, que ja compta amb més de 68.000 participants.





Este referéndum es un sueño que llevamos años persiguiendo. Los Borbones se han hecho ricos a nuestra costa. ¿No crees que ha llegado la hora de decir "basta"? ¡Firma y difunde la petición ahora! @publico_es https://t.co/VxxZlo3KHd — Henar Ortiz Álvarez (@HenarOrtiz) 14 de julio de 2018

No és la primera vegada que Henar Ortiz carrega contra el rei Felip. Ho va fer el passat mes d'octubre després del seu discurs durant la crisi catalana. Llavors va considerar que esportistes com el tennista Rafa Nadal demanaven diàleg mentre el Rei "entonava l'«a por ellos»". No és casualitat que l'avatar de la tia de la reina en Twitter sigui un llaç groc en senyal de suport als presos independentistes.En els últims dies, les opinions d'Ortiz sobre la Casa Real, després que Corinna afirmés que Joan Carles I la va utilitzar de testaferro, s'han deixat veure amb major assiduïtat. Aquest cap de setmana també va publicar una imatge en la qual es podia veure la carta número dotze de la baralla espanyola sense la imatge del Rei. Al costat de la instantània la tia de la Reina va escriure un escarit "genial".Els usuaris van respondre als missatges d'Ortiz amb opinions de tot tipus. Mentre uns aplaudien l'actitud d'Ortiz, altres es posaven les mans al cap. Recordar-li a la tieta de Letizia el seu parentiu amb la Casa Real va ser un dels arguments més recurrents per criticar la seva actitud.