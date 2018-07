Xicu Anoro, ànima de La Cuina a Sils, rep la Creu de Sant Jordi de la Generalitat

El Govern de la Generalitat va acordar ahir concedir la Creu de Sant Jordi a 31 personalitats i entitats que han destacat per la seva tasca i servei a Catalunya. Entre ells hi ha el gironí Xicu Anoro, fundador i coordinador del grup La Cuina a Sils, i quatre entitats de les comarques gironines: l'Associació Casino La Unió de Vidreres, l'Associació Cultural La Colmena, l'Associació de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Puigcerdà, i el Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll.

De la resta de premiats, destaquen la religiosa i activista social Lucía Caram, l'advocat i historiador Josep Cruanyes, el músic Roger Espanyol, per la seva defensa el referèndum de l'1-O i després que resultés greument ferit amb la pèrdua d'un ull; el dibuixant humorista gràfic i impulsor dels Premis Internacionals d'Humor Gat Perich, i l'escriptor Jordi Sierra i Fabra. Pel que fa les entitats, la Generalitat ha reconegut Open Arms, per la seva tasca de rescat de milers de refugiats al Mar Mediterrani; Abacus, les ADF, l'Associació Catalana pels Drets Civils, entitat creada per les famílies dels presos i exiliats polítics; i la Unió de Federacions Esportives de Catalu­nya.

La llista completa dels premiats queda com segueix:

Eduard Admetlla Lázaro (submarinista), Victòria Almuni Balada (historiadora), Francesc «Xicu» Anoro Zuferri (gastrònom i divulgador de la cuina), Margarida Aritzeta i Abad (escriptora i professora de literatura), Tomàs Barris Ballestín (atleta), Lourdes Benería Farré (economista), Lucía Caram Padilla (religiosa i activista social), Teresa Casals (filòloga, mestra i activista per la llengua), Joan i Martí Castells Badia (escultors pessebristes), Teresa Clota i Pallàs (professora de llengua i literatura catalanes). També han estat distingits: Josep Cruanyes Tor (advocat i historiador), Amadeu Cuito i Hurtado (economista, polític i escriptor), Roger Español i Tor (músic), Josep Antoni Fernández i Fernández Fer (dibuixant d´humor), Assumpció Malagarriga Rovira (pedagoga musical), Rosa Maria Malet i Ybern (historiadora de l´art i directora de museus), Santiago Marrè Burcet (Conservador cinematogràfic), Franca Masu (cantant), Carme Mayol Fernández (bibliotecària), Leonora Milà Romeu (pianista i compositora musical), Pepita Pardell Terrade (dibuixant i animadora), Artur Ramon i Picas (galerista d´art), Maria Rius i Camps (il·lustradora), Josep Maria Roset Camps (fotògraf), Jordi Sierra i Fabra (escriptor), Nemesi Solà i Franquesa (activista cultural), Joan Soler i Amigó (pedagog i escriptor), Dolors Udina Abelló (traductora literària i professora de traducció) i Roser Vernet Anguera (filòloga i activista cultural).

A més a més, s´ha distingit amb la Creu de Sant Jordi: Joan Viñas Salas (cirurgià), la cooperativa de llibreries ABACUS, S.Coop. CL, Agrupacions de defensa forestal, per la lluita contra els incendis forestals, la Fundació Privada Alzheimer Catalunya, l´associació Ateneu de Sant Just Desvern, l´Associació Casal Societat La Principal, l´associació Casino La Unió de Vidreres, l´associació Catalana pels Drets Civils, l´associació Cor Claverià l´Aliança de Lliçà d´Amunt, l´associació Cultural La Colmena de Santa Coloma, l´associació de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Puigcerdà, l´associació d´Editors en Llengua Catalana, l´associació Orfeó Sarrianenc i l´associació Societat Coral El Vallès.

La resta d´entitats premiades só: Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll, Fundació privada puntCAT, Fundació PROA (Proactiva Open Arms), Marduix Teatre, Nits Musicals, de Guardiola de Berguedà, Orfeó Reusenc, Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Societat Cultural i Recreativa La Cumprativa, Societat Recreativa El Centre, de Llorenç del Penedès, Unió de Consells Esportius de Catalunya i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, en aquest cas en reconeixement a la seva «valuosa aportació per difondre la pràctica de l´esport.

Nascuda el 1933 amb el nom d´Unió Catalana de Federacions Esportives, va ser presidida per Pompeu Fabra. Amb motiu de la Guerra Civil va haver de cessar l´activitat, i no és fins a la instauració de la democràcia que recuperaria el seu paper.