Les deu grans fites en la vida de Nelson Mandela

Tot i néixer destinat a ser conseller de la casa reial d'una tribu de Sud-àfrica, Nelson Mandela hauria complert 100 anys aquest 18 de juliol com una icona global, encara que siguin els seus companys del CNA els que aixequen més alt la seva bandera.

Mort el 2013, al que fos el primer president de la democràcia multiracial sud-africana (1994-1999) se l'anomena encara "pare de la nació", i per celebrar el seu centenari el país està realitzant una infinitat d'homenatges, des de concerts a bitllets commemoratius , curses populars i campanyes solidàries. Aquests són els deu grans fites de la vida de Mandela, figura clau en la lluita antiracista i per la democràcia del segle XX.





1. Naixement en un petit poble de Sud-àfrica

El 18 de juliol de 1918, Rohilahla Mandela va néixer al poble de Mvezo (sud-est). Va ser el primer membre de la seva família, pertanyent al poble xhosa, en anar a l'escola, on la seva mestra li va donar el nom de Nelson, que faria servir la resta de la seva vida.

El jove Mandela va estudiar a la Universitat de Fort Hare, però la va deixar després de ser suspès per protestar per la qualitat del menjar. Després es va matricular en Dret a la Universitat de Witwatersrand, on va patir discriminació racial com a únic estudiant negre.



2. Ingrés al congrés nacional africà i primer matrimoni

El 1944, Mandela es va unir al Congrés Nacional Africà (CNA), una prominent organització que seria la llavor de la lluita contra l'apartheid. Després de la instauració del segregacionisme en 1948, Mandela va centrar els seus esforços en convertir el CNA en un moviment d'alliberament. La seva devoció per la política li va suposar el seu primer divorci, d'Evelyn Mase el 1957, amb qui s'havia casat el 1944.





3. Figura popular, segon matrimoni i cadena perpètua

El jove Mandela es va convertir en una popular figura i les autoritats el van marcar com a objectiu, a l'acusar-lo de traïció. El 1958, es va casar amb l'activista Winnie Madikizela, que el va acompanyar en la seva lluita contra el règim racista. Mandela va ser després detingut i processat per conspirar per enderrocar el Govern.

Abans de ser declarat culpable en el 'Judici de Rivonia', Mandela va pronunciar el seu famós discurs "estic preparat per morir", que li va atorgar rellevància internacional. Va ser condemnat a cadena perpètua el 12 de juny de 1964 i va ingressar aquesta mateixa nit a la presó de Robben Island, propera a Ciutat del Cap.



4. El pres polític més famós del món surt de la presó

Mandela va ser conegut com el pres polític més famós del món, i nombroses veus internacionals van demanar el seu alliberament. Va passar per diverses presons mentre el règim de l'apartheid s'afeblia per la pressió internacional.

Finalment, l'11 de febrer de 1990, després de 27 anys i mig de captiveri, Mandela va ser alliberat. Aquest dia va pronunciar un discurs davant milers de persones a Ciutat del Cap: "Us saludo a tots en nom de la pau, de la democràcia i de la llibertat per a tots".



5. president del CNA i separació de Winnie

El 1991, Mandela va ser escollit president del CNA. Aquest mateix any es va celebrar la primera Convenció per a una Sud-àfrica Democràtica (Codesa), que, tot i que encara va evidenciar un distanciament entre el líder de la majoria negra i el president del país, Frederik Willem de Klerk, va establir les bases per a venidors canvis constitucionals.

Un any després, mentre Mandela encara negociava una transició i intentava posar fi a la violència política a Sud-àfrica, es va fer pública la seva separació de la Winnie, de la qual es divorciaria en 1996.



6. Premi Nobel de la Pau pel final pacífic de l''apartheid'

Encara De Klerk i Mandela ja havien rebut elogis de la comunitat internacional i guardons per les seves negociacions per a una transició cap a una Sud-àfrica democràtica, el més important va arribar el 1993: el Premi Nobel de la Pau.

Els dos líders van rebre conjuntament el guardó per "la seva feina per al final pacífic del règim de l'apartheid, i per establir els fonaments per a una nova Sud-àfrica democràtica".



7. Primer president negre de Sud-àfrica

Sud-àfrica va celebrar a l'abril de 1994 les seves primeres eleccions democràtiques multiracials, en què, per primera vegada, la majoria negra va poder fer sentir la seva veu a través de les urnes, el que va suposar una victòria del CNA, que va obtenir el 62,65% de dels vots.

Mandela es va convertir el 10 de maig de 1994 al primer president negre de Sud-àfrica. Va nomenar segon vicepresident a De Klerk en un Govern d'unitat nacional que només va durar dos anys, ja que l'expresident i el seu Partit Nacional (PN) es van retirar per discrepàncies sobre la nova Constitució.



8. Talismà de la nació al Mundial de Rugbi

Un dels moments més recordats de la vida de Mandela va ser la Copa del Món de Rugbi de 1995 celebrada a Sud-àfrica, país on la minoria blanca sentia predilecció per aquest esport.

François Pienaar, instant que va inspirar el film 'Invictus' (2009). Mandela, que propugnava la integració racial sota el lema de la 'nació arc de Sant Martí', va vestir la samarreta de la selecció nacional i es va convertir en talismà del seu equip, que va guanyar un campionat del que havia estat expulsat abans per la vigència de l'apartheid '. El mateix president va lliurar la Copa al capità de l'equip,, instant que va inspirar el film 'Invictus' (2009).



9. Tercer matrimoni i adéu a la presidència

Mandela no va optar a la reelecció després d'un mandat, va abandonar la Presidència (el va substituir el seu vicepresident, Thabo Mbeki) i la política en actiu al juny de 1999. Un any abans, es va casar amb Graça Machel, vídua de l'expresident de Moçambic Samora Machel.

Encara que va deixar la política, Mandela va seguir actuant com a mediador en processos de pau com el de Burundi i va centrar els seus esforços en la seva Fundació per a promoure la llibertat i igualtat per a tothom.



10. Retirada de la política de l'heroi sud-africà

El 2004, un any després que li diagnostiquessin un càncer de pròstata, Mandela va anunciar la seva retirada de la vida pública. Des de llavors, va rebre homenatges constants. El 2009 l'ONU va declarar el 18 de juliol, la seva data natal, com a Dia Internacional de Nelson Mandela.