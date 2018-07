Miley Cyrus, totes les teories sobre la seva desaparició

No hi ha rastre de Miley Cyrus i els seus fans ja han donat la veu d'alarma. L'artista ha esborrat totes les seves fotos a Instagram, no queda ni una de les seves publicacions a Twitter i el seu web ha quedat en negre. Les teories han començat a disparatarse i són vàries.

La majoria dels fans apunten al fet que es tracta d'una estratègia de màrqueting i sens dubte una forma de promocionar-se, seguint els mateixos passos d'altres artistes com Taylor Swift o Zayn Malik, que van esborrar tot el contingut de les seves xarxes socials abans de publicar un nou àlbum. Així que si es compleix la teoria que pesa amb més força és molt possible que el nou treball de la exnoia Disney estigui més prop del que pensem.

Després de l'èxit de Bangerz l'any 2013, el treball amb el qual aconseguia que ens oblidéssim de la imatge de Hannah Montana i consagrar-se en la indústria musical com una provocadora, Miley netejava la seva imatge i mostrava una imatge completament recuperada amb un estil country en 2017 amb Younger Now, per la qual cosa el seu nou treball pot ser una absoluta sorpresa del que es desconeix l'estil que triarà la cantant, que ja ha demostrat que s'atreveix amb tots.

Reuters

Una teoria amb la qual també s'ha especulat en xarxes socials és amb la ruptura entre Miley Cyrus i el seu xicot Liam Hemsworth, ja que criden l'atenció que la cantant també hagi esborrat les imatges en les quals apareix al seu costat, fins i tot en les quals els declara el seu amor. No obstant això, són molts els que desacrediten la teoria justificant que l'actor no ha esborrat les seves fotos junts i que per tant segueixen junts. Ara com ara cap dels dos s'ha pronunciat.

L'última teoria és que igual que va fer en 2013 quan va voler esborrar qualsevol rastre que la relacionés amb una noia Disney i el nom de Hannah Montana, Miley hagi volgut esborrar qualsevol escletxa del seu passat i bandejar així per sempre la imatge de noia problemàtica, de la qual porta allunyada en els últims anys.

Sigui com sigui estem segur que tindrem notícies molt ràpid i que Cyrus no trigarà a tornar tant a les xarxes socials, com a respondre a totes les preguntes dels seus fans.