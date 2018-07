El gegant tecnològic presentarà recurs

El gegant tecnològic Google va anunciar ahir que recorrerà la decisió de la Comissió Europea (CE) d'imposar-li una multa de 4.343 milions d'euros per reforçar la seva posició de domini amb el sistema operatiu per a mòbils Android, segons ha informat la companyia a través de la xarxa social Twitter. «Android ha creat més elecció per a tots, no menys. Un ecosistema vibrant, ràpida innovació i preus més baixos són marca distintiva d'una competència robusta. Recorrerem la decisió de la Comissió», va dir la companyia en el compte de la seva oficina a Brussel·les. D'altra banda, la Comissió Europea també investiga l'empresa tecnològica pel seu servei AdSense, en considerar que Google restringeix la capacitat de determinats llocs web de tercers per mostrar anuncis de cerca dels seus competidors. L'empresa acusa Brussel·les de «rebutjar» el model d'«innovació ràpida».