L'eclipsi de lluna més llarg del segle es podrà veure a Catalunya el 27 de juliol

El proper 27 de juliol arriba un esdeveniment astronòmic mai abans vist els últims 100 anys. Es tracta de l'eclipsi més llarg del segle i per poder-lo veure no farà falta cap protecció. Aquest eclipsi lunar és conegut com a ´lluna de sang´ o ´lluna de foc´, a causa del color que agafa el satèl·lit.

Encara que la fase total de l'eclipsi durarà 1 hora i prop de 43 minuts, es podrà gaudir d'aquest esdeveniment astronòmic durant gairebé quatre hores. Per observar-ho amb atenció, es recomana l'ús de prismàtics o un telescopi.

Aquest fenomen es veurà a gairebé tota Europa, Orient Mitjà, Àfrica, diversos països d'Àsia Central i a Amèrica del Sud. I passa quan s'alineen la Terra, la Lluna, en la seva fase plena, i el Sol.